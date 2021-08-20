По следам Bronco Sport: у Ford Edge будет только полный привод

Показатели продаж марки Ford на домашнем рынке снижаются с 2016 года, самое заметное падение было зафиксировано по итогам «ковидного» 2020-го. Тогда дилеры реализовали в США 1 929 298 машин, что на 15,9% меньше, чем годом ранее. Несмотря на позитивную тенденцию авторынка в целом, Форд поднять результат в этом году пока не сумел: по данным Carsalesbase, за январь-июль 2021-го клиенты купили 1 055 727 единиц, что на 1% меньше, чем годом ранее.



На фото: актуальная версия кроссовера Ford Edge

Ford начал выпуск среднеразмерного кроссовера Edge в 2006 году, актуальное второе поколение модели появилось в 2015-ом, рестайлинг она пережила в 2019 году. Отметим, у Ford Edge в течение кризисного 2020-го показатели в Штатах тоже упали: всего было продано 108 886 машин, что на 21,4% меньше, чем годом ранее. В нынешнем году у этого автомобиля по-прежнему «минус»: за январь-июль кроссовер разошёлся тиражом 42 704 экземпляра (на 27,1% меньше, чем за первые семь месяцев 2020-го).



Как сообщает Ford Authority, у Edge следующего модельного (2022) года будет весьма неожиданная «обновка»: автомобиль планируют лишить переднеприводных версий. Так что автомобиль будет уже в стандартной версии доступен исключительно с системой полного привода Intelligent All-Wheel Drive (AWD). Отметим, также исключительно с полным приводом сейчас продаётся прошлогодняя новинка – кроссовер Ford Bronco Sport.



Очевидно, это повлечёт за собой повышение ценника модели. Судя по официальному сайту бренда в США, сейчас единственной версией Edge с полным приводом в базе является ST, её стоимость стартует с отметки 43 600 долларов (эквивалентно примерно 3,25 млн рублей по текущему курсу). Всем остальным, включая начальное исполнение SE, система AWD положена только за доплату. За него американцам приходится отдавать не менее 32 750 долларов (около 2,44 млн рублей).



Стоит отметить, что модель уже заметно обновляли к 2021 модельному году. Так, кроссовер получил новые цвета кузова, а также колёсные диски иного дизайна. Кроме того, у этого кроссовера уже в стандартной версии имеется 12-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы Sync 4A (у предыдущей версии диагональ экрана была равна 8 дюймам, а система – Sync 3). Также в салоне появилось больше USB-разъёмов (теперь четыре), а также новый цвет обивки.



Недавно стало известно о том, что Ford обновил к 2022 году Explorer ST. При этом здесь «заряженной» версии модели наоборот сделали базовым задний привод, а полноприводная система осталась в качестве опции. Вероятно, так производитель снизил ценник «горячего» Исследователя. Отметим, у этой модели дела на рынке США идут лучше: так, за 2020-ый клиенты купили 226 217 машин (на 22,5% больше, чем годом ранее), а за январь-июль текущего года автомобиль разошёлся тиражом в 131 592 машины (на 10,3% больше, чем за первые семь месяцев 2020-го).

Напомним, в России легковые автомобили бренда Ford больше не представлены: американская марка покинула наш рынок ещё в 2019-ом. Сейчас логотип в виде узнаваемого «голубого овала» имеется только на коммерческих автомобилях Transit, которые сходят в конвейера завода, расположенного в Татарстане.

