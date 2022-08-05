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  • Под неусыпным надзором: в РФ выросло количество штрафов с дорожных камер

Под неусыпным надзором: в РФ выросло количество штрафов с дорожных камер

05.08.2022 73 0 0

Согласно подсчётам ГИБДД, за первую половину текущего года количество «писем счастья», отправленных автовладельцам, увеличилось почти на четверть.

 

В России абсолютное большинство штрафов за нарушения правил дорожного движения на сегодняшний день выписывают по фотографиям и видео, которые записывают камеры, установленные на дорогах общего пользования. Особенно много комплексов фиксации нарушений в мегаполисах и крупных городах РФ, кроме того, немало устройств установлено на федеральных, а также региональных трассах.

Согласно отчёту Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, на который ссылается «Коммерсант», за первую половину текущего года количество «писем счастья», отправленных автовладельцам, увеличилось почти на четверть (на 24,4%). Всего за указанный период по материалам с дорожных камер было возбуждено 79,5 тыс. административных дел в отношении нарушителей ПДД.

Помимо этого, сотрудники ГИБДД ловили нарушителей правил поведения на дороге и самостоятельно: они давали водителям предупреждения, выписывали штрафы, а также отстраняли от управления транспортным средством. Таким образом за первое полугодие было пресечено свыше 10,5 тыс. административных правонарушений, этот результат на 7,1% меньше, чем за первые шесть месяцев 2021 года.

В отчёте ведомства указано, что в общей сложности по результатам рассмотрения всех дел было вынесено более 88,5 тыс. штрафов, их сумма превысила 61,9 млрд. рублей. Предупреждением нарушители отделались в 280,1 тыс. случаев. После разбирательства прав лишили 150,5 тыс. автомобилистов, такая мера наказания как административный арест была применена в 71,4 тыс. случаев. Ещё 167 тыс. производств по делам административных правонарушений в ГИБДД прекратили по различным причинам.

Кроме того, в Научном центре БДД отметили, что количество дел, связанных с управлением автомобилем в состоянии наркотического опьянения, за первое полугодие выросло на 3,7% до 10,3 тыс. В отношении пассажиров было заведено 127,7 тыс. дел, что на 4,1% больше. Число дел в отношении велосипедистов и «иных лиц, участвующих в дорожном движении» составило 33,7 тыс., что почти в 3 раза больше, чем годом ранее.

Отметим, не все штрафы с камер оказываются корректными: некоторым водителям приходится доказывать собственную невиновность. Иногда ошибки случаются из-за проблем техники. Чтобы минимизировать количество таких случаев, в МВД разработали новый ГОСТ для комплексов фиксации нарушений ПДД. Если его одобрят, правила работы дорожных камер станут обязательными, а не рекомендуемыми.

Напомним, в начале июля в РФ начала работать новая система – «Витрина ГИБДД». В этой информационной базе соберут в том числе данные о злостных нарушителях ПДД, пока что сервис постепенно набирает сведения. В дальнейшем сотрудники ведомства с его помощью смогут проверять водительские права, свидетельства о регистрации ТС и полисы ОСАГО. Предполагается, что доступ к этому сервису предоставят транспортным компаниям и страховщикам.

Россия авто и общество ГИБДД ПДД

 

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