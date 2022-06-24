В РФ скоро появится информационная база, в которую соберут злостных нарушителей ПДД

На сегодняшний день за российскими автомобилистами следят как комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения, так и сотрудники ГИБДД. При этом бывают случаи, когда автовладельцы успевают всего за один год накопить солидную сумму штрафов – на несколько десятков и даже сотен тысяч рублей. Теперь злостных нарушителей ПДД планируют собрать в новой онлайн-базе ведомства.



Возможность создания единой цифровой базы, в которую войдут все «злостные нарушители правил дорожного движения», начали обсуждать ещё весной 2019 года. Осенью 2020-го появилась информация о том, что сведения о таких водителях будут находиться в открытом доступе. Ранее в Министерстве внутренних дел РФ говорили, что сервис появится в начале 2021 года, однако его до сих пор так и не запустили.

Теперь ситуация изменится: новая онлайн-база начнёт работу уже в начале следующего месяца – 1 июля. Согласно приказу МВД, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, в указанную дату в составе ФИС ГИБДД-М должны быть введены в эксплуатацию следующие подсистемы: «Оперативная выборка данных», «Надзор ГИБДД» и «Витрина данных ГИБДД».



За размещение информации о злостных нарушителях ПДД будет отвечать «Витрина данных ГИБДД» (другие базы используют для сведений о диагностических картах и фотографиях машин, прошедших ТО). Ранее сообщалось, что в системе будут данные как о россиянах, так и о водителях-иностранцах. Предполагается, что доступ к онлайн-базе будет у транспортных компаний: они смогут проверять водителей на наличие серьёзных многократных нарушений правил дорожного движения, а также следить за теми сотрудниками, которых лишают прав.

Ещё базой данных смогут пользоваться страховые компании в ходе оформления полисов ОСАГО. Ранее сообщалось, что страховка окажется дороже для тех, кого ранее ловили на серьёзных нарушениях ПДД: в списке проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на «встречку», превышение скоростного лимита на 60 км/ч и более, а также управление ТС «под градусом», отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения и сокрытие с места аварии.



Правда, чтобы увеличить цену полисов из-за нарушений ПДД, страховщики должны поднимать значение базовой ставки: оно выбирается индивидуально в рамках тарифного коридора, сейчас минимальная ставка составляет 2224 рубля, максимальная – 5980 рублей. Правда, из-за ощутимо возросших выплат многим клиентам, которые покупали страховку в течение последних нескольких месяцев, подняли базовое значение вне зависимости от наличия серьёзных нарушений ПДД и иных качеств. Кстати, в скором времени коридор могут расширить до 1646-7535 рублей.

