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  • Информацию о злостных нарушителях ПДД соберут в единую базу. Она будет открытой

Информацию о злостных нарушителях ПДД соберут в единую базу. Она будет открытой

21.10.2020 77 0 0

В новую информационную базу, которую будет пополнять ГИБДД, войдут как российские граждане, так и водители-иностранцы.

 

За автомобилистами в России продолжают неусыпно следить дорожные камеры, кроме того, их поведение всё так же контролируют инспекторы ДПС. Некоторые водители успевают за год накопить штрафов за нарушения правил дорожного движения на десятки, а то и сотни тысяч рублей. Теперь многих из таких злостных нарушителей ждёт ещё одно наказание: появление на так называемой «доске позора» – в открытой информационной базе ГИБДД.

Соответствующий сервис должен появиться в начале 2021 года, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр Министерства внутренних дел РФ. В информбазу, которую в ведомстве назвали «витриной данных ГИБДД» будут входить все водители-нарушители: как граждане РФ, так и иностранцы.

Что именно станет основанием для включения водителя в список, пока не сообщается: то есть не озвучены критерии по количеству или серьёзности нарушений ПДД, которые окажутся достаточными для попадания автомобилистов на «позорную витрину». Сервис создаётся совместными усилиями МВД и Минкомсвязи, по плану, работы должны быть завершены к началу следующего года.

О том, что подобная информационная база может появиться в открытом доступе, в МВД заговорили ещё весной 2019-го. Тогда предполагалось, новая платформа поможет транспортным компаниям, которые смогут проверять своих водителей – нет ли у них многократных нарушений ПДД, а также лишали ли их прав.

Кроме того, в ведомстве считают, что злостным нарушителям ПДД (и тем, кого лишали прав) нужно запретить пользоваться услугами сервисов каршеринга. Предполагается, что наличие такой открытой базы данных каршеринговые компании будут самостоятельно ограничивать доступ к машинам для водителей-нарушителей.

Также новой информбазой ГИБДД смогут пользоваться страховые компании при оформлении ОСАГО. Дело в том, что в конце лета в силу вступили поправки в закон об «автогражданке». Согласно им, полис обойдётся дороже для тех, кого инспекторы ДПС неоднократно ловили на серьёзных нарушениях ПДД. К ним относятся проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу, превышение скоростного лимита более чем на 60 км/ч. За страховку придётся заплатить больше также тем водителям, которые были лишены прав за управление ТС в нетрезвом состоянии; оставившим место ДТП; а также тем, кто причинил вред здоровью кому-либо из участников аварии.

Напомним, помимо истории штрафов страховщики теперь имеют право использовать для определения цены полиса и другие личностные факторы (примерно по этому же принципу работает добровольное автострахование каско). Это значит, к примеру, что холостому бездетному водителю, собственнику спортивного автомобиля, придётся заплатить за ОСАГО больше, чем женатому владельцу обычной «легковушки», у которого двое детей.

Россия авто и общество законы

 

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