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  • «Подогретый» кроссовер Honda HR-V с «икс-фейсом» пополнит семейство

«Подогретый» кроссовер Honda HR-V с «икс-фейсом» пополнит семейство

14.01.2022 248 0 0

В продажу новая версия должна выйти позже в этом году. Такой SUV вряд ли мощнее стандартной модели, и все же лишь более агрессивным обликом компания не ограничилась: перенастроена подвеска.

 

Накануне Honda засветила паркетник HR-V нового поколения для Северной Америки, который внешне будет заметно отличаться от версий для остальных стран. А сегодня представлена еще одна разновидность, уже для домашнего рынка, где, напомним, модель носит имя Vezel: на автосалоне в Токио дебютировал «оспортивленный» вариант Modulo X. Это пока еще концепт, однако компания уже объявила о том, что такой кросс станет серийным, причем в нынешнем году. Одновременно опубликовано видео с испытаний опытного образца. К слову, аналогичная версия была и у предыдущего кроссовера.

Концепт Honda Vezel Modulo X
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Концепт Honda Vezel Modulo X
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Концепт Honda Vezel Modulo X
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У Vezel Modulo X, как водится, более агрессивный дизайн. Паркетник получил новую радиаторную решетку и модернизированные бамперы. Спереди вместо горизонтальных полосок ходовых огней установили диодные противотуманки, вдобавок они заключены в черные корпуса, которые вместе с черной же решеткой и затемненными фарами образуют тот самый «икс» из названия. На заднем бампере – черные накладки, но патрубок выпускной системы один и он спрятан, тогда как у предыдущего кросса «под спорт» их два и оба выставлены напоказ. Паркетник «стоит» на 18-дюймовых алюминиевых колесах.

Концепт Honda Vezel Modulo X
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Концепт Honda Vezel Modulo X
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В салоне – черная отделка, кресла обиты кожей и замшей. Кроме того, на сиденьях, рулевом колесе и кожухе рычага коробки имеется красная прострочка.

Новый Honda Vezel Modulo X представлен в виде гибрида e:HEV. Подробности о технике пока не раскрыты, известно лишь, что у кросса перенастроили подвеску (появились более жесткие пружины и амортизаторы). Впрочем, установка наверняка такая же, как у серийного гибридного «просто» Vezel: в ее состав входят «атмосферник» 1.5 мощностью 106 л.с., 131-сильный электромотор и электродвигатель, который подключен к ДВС и работает в режиме генератора. В Японии еще доступен чисто бензиновый паркетник с тем же полуторалитровым движком. Привод у «просто» Vezel – передний или полный (как у гибрида, так и у «традиционного» SUV), Modulo X тоже, скорее всего, предложат в версиях 2WD или 4WD.

Стандартный Honda Vezel для Японии
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Стандартный Honda Vezel для Японии
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Стандартный Honda Vezel для Японии
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Предыдущий «оспортивленный» паркетник за пределы домашнего рынка так и не выбрался, новый тоже, вероятно, будет местным эксклюзивом.

Ну и добавим, что в Японии минувший год для Vezel оказался удачным: модель нового поколения там стартовала в апреле, а всего в 2021-м на родине марке реализовано 52 669 единиц (включая кросс прежней генерации) против 32 931 экземпляра, проданного в 2020-м.

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