Новый Honda HR-V раздул щёки: кросс для рынка США получит уникальный дизайн

Североамериканское подразделение компании Honda анонсировало новое поколение субкомпактного кроссовера HR-V для местного рынка и оказалось, что он будет выглядеть куда агрессивнее глобального тёзки, который также известен под именем Vezel.

Honda HR-V/Vezel нового поколения дебютировал в родной Японии в феврале прошлого года, в апреле была представлена версия для европейского рынка, а до Китая и США новый кроссовер пока не добрался. Сегодня анонсирован американский дебют и местные потребители оказались приятно удивлены: специально для них Honda наделила новый паркетник уникальной, не такой как у глобальной версии внешностью. Судя по опубликованным эскизам, американский HR-V будет немного напоминать Ford Escape (американская версия Куги).

Новый Honda HR-V для США

Американский HR-V по сравнению с глобальным получит более крупную светотехнику, более округлый передок и мускулистый передний бампер с большими боковыми воздухозаборниками, напоминающими раздутые щёки. На корме будут раздельные, а не соединённые светодиодной полосой фонари и более выразительный бампер, а на боковинах появятся дополнительные багажные окошки. Короче говоря, изменены все наружные панели кузова!



Новый Honda HR-V для Европы

Стараться ради американцев Хонде точно стоит: дело в том, что старый HR-V в прошлом году совершил в США невероятный рывок в продажах и занял первое место в своём сегменте — реализовано 137 090 единиц, на 63,1% больше, чем в 2020-м. Такого успеха HR-V не знал в Америке никогда и задача новой модели как минимум сохранить это достижение. Для сравнения скажем, что Subaru Crosstrek (у нас известен как XV) в 2021 году разошёлся в США тиражом 127 466 шт., Chevrolet Trailblazer — 90 161 шт., Hyundai Kona — 90 069 шт., Jeep Compass — 75 642 шт., Mazda CX-30 — 60 185 шт., Kia Seltos — 51 368 шт., Toyota C-HR — 35 707 шт.



Новый Honda HR-V для Европы

Полноценная премьера нового Honda HR-V для США ожидается в ближайшие месяцы и пока можно только гадать, какие метаморфозы он претерпит в салоне и по части техники. Нынешний, пока ещё продающийся в США HR-V предлагается с безальтернативным 1,8-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 143 л.с. и вариатором. Американские СМИ предполагают, что новый HR-V для местного рынка получит двигатели от нового Civic, то есть бензиновые 2,0-литровый «атмосферник» и 1,5-литровый турбомотор. Ожидаются и гибридные версии (безрозеточные), а вот электрическая пока под вопросом. Электрическая версия нового HR-V пока анонсирована только для Китая — в зависимости от производственного партнёра (Dongfeng либо GAC) она будет называться e:NS1 либо e:NP1.



Новый Honda HR-V для Европы

Добавим, что 2022-й Honda объявила в США годом кроссоверов, а это значит, что премьерой нового HR-V дело не ограничится. А вот с Россией Honda в этом году окончательно распрощается: после завоза финальной партии кроссоверов CR-V в марте поставки прекратятся.

