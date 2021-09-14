Партнерский материал

В рамках сотрудничества КХЛ и Toyota во всех городах России, где проводятся игры чемпионата, запланированы активности с участием дилеров бренда. Благодаря этому многие любители хоккея смогут познакомиться с новинками Toyota, получить информацию о моделях и записаться на тест-драйв. Особое внимание будет уделено самым популярным автомобилям марки – легендарному вседорожнику Land Cruiser 300 и бизнес-седану Toyota Camry. Эти модели будут также представлены в специальной серии GR SPORT, выразительный дизайн которой позволяет владельцам оставаться заметными на любых дорогах.



Поддержка ведущего хоккейного соревнования является инициативой, которая направлена на продвижение активного образа жизни и развитие спортивной культуры в России. Ранее Toyota уже становилась партнером КХЛ в 2009-2011 годах и Кубка европейских чемпионов в 2007 году.



«Любовь к хоккею и Toyota объединяет автовладельцев по всей России и Белоруссии. От Минска до Владивостока они живут страстью к этой прекрасной игре и доверяют нашим автомобилям самое ценное. Поэтому вместе с КХЛ мы хотим сделать эти захватывающие соревнования еще более популярными. Мы надеемся, что это привлечет на стадионы еще больше поклонников спорта и будущих владельцев Toyota», – прокомментировала Ирина Горбачева, вице-президент ООО «Тойота Мотор».



Сотрудничество Toyota и КХЛ продлится до окончания сезона 2021/2022, включая матчи плей-офф чемпионата.

