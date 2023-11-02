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Подведены итоги финального тура Гран-При EXEED

02.11.2023 29 0 0

31 октября премиальный бренд EXEED провел масштабное конкурсное мероприятие – финал Гран-При среди сотрудников дилерской сети. 

16 диагностов и мастеров-консультантов, попавших в финал, прошли отборочные туры, опередив по набранным баллам более чем 300 конкурсантов. На участие в конкурсе Гран-При EXEED поступило более 300 заявок от 107 официальных дилеров бренда в России и Республике Беларусь. Конкурс позволил выявить профессионалов высочайшего класса, талантливых сотрудников, увлеченных своим делом, которые помогают бренду EXEED развивать и популяризировать сервис, становиться лучше и день за днем завоевывать доверие клиентов!

Проект «Гран-При EXEED» задумывался брендом не только как способ поощрить специалистов в их повседневной работе, но и подчеркнуть высокие стандарты EXEED в области послепродажного обслуживания, которые являются неотъемлемой частью работы каждого официального сервисного центра и каждого его сотрудника.

Отборочные туры проходили в онлайн-форматах на образовательном портале бренда. По их результатам на финал в Москву были приглашены 8 лучших мастеров-консультантов и 8 лучших диагностов EXEED, по одному специалисту каждой профессии от региона.  В рамках финального тура каждому из 16-ти участников было необходимо пройти 4 индивидуальных этапа соревнования и один командный.

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В работе восьми мастеров-консультантов оценивалось умение выявлять и удовлетворять потребности клиента, знание стандартов работы и гарантийной политики бренда, умение выстраивать долгосрочные доброжелательные отношения с клиентами.

Для восьми диагностов ключевым критерием оценки стало умение выявлять неисправности, самостоятельно выполнять ремонт, а также навыки работы с диагностическим и измерительным оборудованием, ремонтной документацией, знание особенностей работы электрооборудования, электронных систем и агрегатов марки.

Независимые члены жюри оценивали работу конкурсантов не только по базовому чек-листу, но и обращали внимание на смекалку, наблюдательность, находчивость и волю к победе. За проявление этих качеств ряду участников были начислены дополнительные баллы. 

По результатам финала Гран-При были определены 3 эксперта в каждой области послепродажного сопровождения, которые стали для EXEED сервис-амбассадорами эталонного обслуживания.

Итоги конкурса в номинации «МАСТЕРА КОНСУЛЬТАНТЫ»:

  • 1 Место – Кушнер Алексей (Республика Беларусь, дилерский центр «Атлант-М Британия»)
  • 2 место – Симонович Денис (город Красноярск, дилерский центр «Медведь-Прогресс»)
  • 3 место – Пучков Александр (город Саратов, Дилерский центр «Икар»)

Итоги конкурса в номинации «ДИАГНОСТЫ»:

  • 1 Место – Максимов Алексей (Тольятти, Дилерский центр УК «Сервис Тон-Авто»)
  • 2 Место – Круглеевский Артем (Республика Беларусь, дилерский центр «Атлант-М Британия»)
  • 3 Место – Борейко Денис (Красноярск, дилерский центр «Медведь-Холдинг»)
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Мы прекрасно знаем, насколько важно ощущать веру в себя и признание. Все задания финального тура призваны подчеркнуть ключевые ценности бренда в области послепродажного обслуживания. Забота о клиенте, его времени, высоком качестве выполняемых услуг, решения вопросов в течение 24-х часов – вот те стандарты, которым мы должны следовать на всем пути взаимодействия с нашими клиентами. Мы уверены, что стратегический план бренда по внедрению и развитию абсолютно новых стандартов обслуживания будет воплощен в жизнь в кратчайшие сроки с помощью экспертов финалистов конкурса Гран-При!
Алексей Горбунов,
Руководитель отдела послепродажного сопровождения марки EXEED

До конца текущего года марка EXEED сфокусируется над внедрением новых стандартов сервиса за счет гибких программ сопровождения бизнеса послепродажного обслуживания и перечня мероприятий, направленных на повышение клиентской удовлетворенности. Например, в планах бренда – создание собственной тренинг-академии, на базе которой будет происходить обучение всех сотрудников сервиса.

Партнёрский материал

Китай авто и общество конкурс Exeed

 

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