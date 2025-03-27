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  • Появился новый странный бренд, под которым седан IM5 и кроссовер IM6 выйдут на рынок Австралии

Появился новый странный бренд, под которым седан IM5 и кроссовер IM6 выйдут на рынок Австралии

27.03.2025 24 0 0

Китайский концерн SAIC решил создать марку с необычным названием – «IM Presented by MG Motor». Первенцами станут четырёхдверка и паркетник, уже представленные на домашнем рынке.

«Поднебесная» компания IM Motors была основала концерном SAIC в 2020 году в рамках партнёрства с IT-гигантом Alibaba Group и технопарком Zhangjiang Hi-Tech в Шанхае. Название марки IM, под которой выпускаются премиальные электромобили, расшифровывается как Intelligence in Motion, что можно перевести с английского как «интеллект в движении». Продукция этого бренда сейчас готовится выйти на австралийский рынок, причём под новым названием.

На фото: кроссовер IM LS6 (версия для китайского рынка)

Название бренда для указанного рынка звучит довольно странно – «IM Presented by MG Motor» (можно перевести как «IM, представленный MG Motor»). Стоит отметить, что британская марка MG, которая тоже находится под контролем SAIC, на данный момент присутствует в Австралии. Известно, что новинки IM будут продаваться в дилерских центрах MG.

Первенцами новой марки на этом рынке станут седан IM5 и кроссовер IM6. Под этими именами «скрываются» уже представленные в Китае четырёхдверка L6 (дебютировал в феврале 2024 года) и паркетник LS6 (был полностью рассекречен осенью 2023-го). Местная презентация пройдёт в рамках автосалона в Мельбурне, который откроет свои двери в апреле 2025 года.

IM5 предлагается только с 900-вольтовой электрической архитектурой, а IM6 она доступна лишь в топовом исполнении, тогда как базовому и среднему положена 400-вольтовая. Габаритная длина седана равна 4931 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1474 мм. Кроссовер короче – 4904 мм, шире – 1988 мм и выше – 1669 мм. Колёсная база у моделей одинаковая – 2950 мм.

На фото: салон кроссовера IM LS6

Четырёхдверка имеет силуэт фастбека, выдвижные дверные ручки, необычные легкосплавные колёсные диски и «утиный хвост» на корме. В салоне можно увидеть необычный руль, а также несколько дисплеев на передней панели и центральной консоли, исполняющих роль виртуальной приборки, тачскрина информационно-развлекательной системы и сенсорного экрана для переднего пассажира.

На фото: седан IM L6 (версия для китайского рынка)

Седан оснащается полутвердотельной тяговой батареей ёмкостью 123,7 кВт*ч, максимальный запас хода на одной зарядке составляет 1002 км (при расчёте по китайскому циклу CLTC). Отдача заднеприводных версий варьируется в диапазоне от 294 до 408 л.с., а у флагманского полноприводного исполнения с двухмоторной установкой совокупная отдача равна 787 л.с. Топовому варианту IM5 на разгон с места до «сотни» требуется 2,7 секунды.

Начальная версия кроссовера получила аккумулятор ёмкостью 71 кВт*ч (запас хода без подзарядки – до 560 км), у среднего варианта – 90 кВт*ч (до 680 км), топовым исполнениям положена батарея на 100 кВт*ч (дальнобойность на одной зарядке у заднеприводной модификации равна 725 км, у «полноприводника» – 702 км).

На фото: салон седана IM L6

На домашнем рынке IM6 предлагается в трёх версиях с единственным электромотором, расположенным на задней оси: их мощность равна 314, 340 и 515 л.с. У флагманской модификации паркетника та же 787-сильная двухмоторная система, что и у седана. На разгон до «сотни» этому SUV требуется 3,5 секунды, а его максимальная скорость равна 252 км/ч.

Цены первенцев новой марки на австралийском рынке станут известны позже. Стоимость седана IM L6 в Китае варьируется в диапазоне от 219 900 до 345 900 юаней (эквивалентно примерно 2,47 – 3,89 млн рублей по текущему курсу), а за кроссовер IM LS6 просят от 239 900 до 302 900 юаней (около 2,70–3,41 млн рублей).

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