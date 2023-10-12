Кроссовер IM LS6 от SAIC выходит на рынок: богато, технологично и не так уж и дорого

Молодая китайская компания IM Motors контролируется концерном SAIC и выпускает премиальные электромобили, среднеразмерный купеобразный кроссовер LS6 стал третьей и самой доступной моделью в её гамме.

SAIC создал компанию IM Motors в 2020 году в партнёрстве с IT-гигантом Alibaba Group и технопарком Zhangjiang Hi-Tech в Шанхае. Буквы IM расшифровываются как Intelligence in Motion, что можно перевести на русский как «интеллект в движении», но есть и сугубо китайский латинизированный вариант названия — Zhiji Motors. Дебютной моделью IM в прошлом году стал бизнес-седан L7, ранее в этом году на рынок вышел большой кроссовер LS7, а теперь гамму пополнил кроссовер поменьше — LS6.

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Платформа у всех трёх моделей общая, в ней используются комплектующие именитых западных брендов, передняя подвеска — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная, в качестве упругих элементов в LS6 используются обычные пружины. Кузов изготовлен из алюминиевого сплава, в него интегрированы необходимые для работы электронных водителя и автопилота органы искусственного зрения (в том числе лидар над лобовым стеклом), заявленный коэффициент аэродинамического сопротивления с х составляет 0,237.



Габаритная длина IM LS6 — 4904 мм, ширина — 1988 мм, высота — 1669 мм, колёсная база — 2950 мм. Объём основного багажника — 665 л, со сложенными спинками заднего сиденья — 1640 л, спереди есть дополнительный багажник объёмом 32 л. Штатные колёса — 20- либо 21-дюймовые. Стандартное оснащение — очень богатое, в него, например, входят трёхзонный климат-контроль, высококлассная аудиосистема формата 7.1.4 с двадцатью громкоговорителями, кресла повышенной комфортности с вентиляцией и подогревом, 256-цветная атмосферная подсветка.



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Показанный на фотографиях усечённый штурвал вместо традиционного руля — опция, а вот двухэкранное табло входит в стандартное оснащение, причём экраны регулируются по высоте независимо друг от друга. Водительский экран — 26,3-дюймовый, пассажирский — 15,5-дюймовый, а на центральный консоли есть ещё 10,5-дюймовый экран, он заведует микроклиматом и другими настройками.



В зависимости о комплектации IM LS6 имеет 500-вольтовую либо 900-вольтовую электрическую архитектуру, во втором случае время зарядки батареи существенно сокращается (+500 км пробега за 15 минут), но нужен терминал высокой мощности. Две младшие версии — 500-вольтовые, базовая имеет единственный электромотор на задней оси с максимальной отдачей в 231 кВт (314 л.с.) и 450 Нм и батарею ёмкостью 71 кВт·ч, полного заряда которой хватает на 560 км пробега по циклу CLTC. У второй 500-вольтовой версии мощностью электромотора увеличена до 250 кВт (340 л.с.) при неизменном крутящем моменте, ёмкость батареи — 90 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 680 км.



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900-вольтовые версии оснащены батареей ёмкостью 100 кВт·ч, максимальная отдача электромотора у заднеприводной версии — 379 кВт (515 л.с.) и 500 Нм, запас хода на одной зарядке — 760 км. У топовой двухмоторной полноприводной версии задний электромотор такой же, передний выдаёт 200 кВт (272 л.с.) и 300 Нм, максимальная совокупная отдача — 579 кВт (787 л.с.) и 800 Нм. До 100 км/ч двухмоторный IM LS6 разгоняется за 3,48 с, максимальная скорость — 252 км/ч, запас хода на одной зарядке — 702 км.



Цены на IM LS6 без учёта скидок и промо-акций, доступных уже на старте продаж, находятся в диапазоне от 229 900 до 291 900 юаней (от 3,15 млн до 4,0 млн рублей в переводе по текущему курсу), но часть оборудования предлагается только за доплату — например, 21-дюймовые, мощные тормоза Brembo и вышеупомянутый штурвал вместо руля.

