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  • Показан большой седан Roewe M7 DMH в новом стиле от бывшего дизайнера BMW и Volkswagen

Показан большой седан Roewe M7 DMH в новом стиле от бывшего дизайнера BMW и Volkswagen

16.06.2025 368 0 1

Марка Roewe готовится запустить в продажу новую флагманскую четырехдверку. Внешность модели выполнена по мотивам концепта Pearl, за дизайн которого отвечал Йозеф Кабан.

На сертификационных снимках подзаряжаемый гибридный седан Roewe M7 DMH засветился еще в мае текущего года. А сегодня сам бренд, который входит в состав концерна SAIC, распространил первые фирменные изображения.

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Производитель свою новинку объявил серийным воплощением концепта Roewe Pearl, который дебютировал в апреле на Шанхайском автосалоне. А автором дизайна прототипа является Йозеф Кабан, присоединившийся к команде SAIC Design в 2024 году. Прежде он, напомним, трудился в различных подразделениях BMW и Volkswagen: в частности, Кабан отвечал за облик моделей Skoda и Audi, он также участвовал в создании гиперкара Bugatti Veyron и недолго проработал в Rolls-Royce. К слову, китайские профильные СМИ пишут, что и товарный Roewe M7 DMH – это детище непосредственно маститого стилиста. Хотя в сообщении самого бренда дизайнер не упомянут. Да и сходство с концептом Roewe Pearl весьма условное. Очевидно, шоу-кар лишь задал направление для нового стиля марки.

Как бы то ни было, среди особенностей внешности Roewe M7 DMH – внушительная радиаторная решетка с ниспадающими хромированными плашками, блестящие же вставки на бамперах и по бокам. Расположенная спереди надпись с названием марки имеет подсветку. Седану также достались двухэтажная головная оптика и монофонарь, при этом диодные секции в ДХО и на корме находятся на разных уровнях. Интерьер флагмана Roewe еще не показали. На сертификационном фото виднеется крупный отдельный тачскрин мультимедийной системы.

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Длина Roewe M7 DMH равна 4940 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1510 мм, колесная база – 2820 мм. Таким образом, по своим габаритам новинка сопоставима с китайским седаном Volkswagen Passat, за выпуск которого, кстати, отвечает СП SAIC Volkswagen.

Концепт Roewe Pearl
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Концепт Roewe Pearl
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Концепт Roewe Pearl
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Серийный Roewe M7 DMH на фото Минпрома КНР
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Серийный Roewe M7 DMH на фото Минпрома КНР
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Известно, что гибридная установка DMH включает бензиновый мотор 1.5 мощностью 112 л.с. Китайцы еще пишут, что только на электротяге седан сможет проехать примерно 150 км по местному циклу CLTC. Все подробности раскроют после официальной презентации, которая пройдет позже в этом году.

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