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Покидающий домашний рынок Jeep Renegade обновился для Европы

08.02.2024 275 0 0

Старосветский вариант к текущему модельному году обзавёлся другой приборной панелью и новым тачскрином мультимедиа.

Американская марка Jeep принадлежит молодому автогиганту Stellantis. Одной из её моделей является компактный кроссовер Renegade, выпуск которого стартовал в 2014 году. Рестайлинг этот SUV пережил в начале 2022-го, однако это не спасло модель от продолжающегося в течение последних нескольких лет ощутимого спада продаж на североамериканском рынке.

На фото: Jeep Renegade 2024 модельного года (версия для европейского рынка)

Согласно данным сайта Goodcarbadcar.net, за прошлый год Jeep Renegade разошёлся в Штатах тиражом 26 012 экземпляров, этот результат на 5,6% скромнее, чем показатель 2022-го. Ещё он на 75,6% меньше по сравнению с пиковым 2016 годом, когда американцы купили более 106 тыс. экземпляров. В результате SUV решили убрать из домашней линейки бренда.

На старосветском рынке дела у модели обстоят лучше, так что здесь Jeep Renegade пока задержится. Причём здесь кроссовер, который в следующем месяце отпразднует десятилетие, получил ряд обновлений к текущему модельному году. Основные изменения коснулись салона и сосредоточились на передней панели.

Так, Jeep Renegade 2024 модельного года получил новый виртуальный щиток приборов, спрятанный под козырьком, его диагональ составляет 10,25 дюйма. Кроме того, кроссовер снабдили новым более крупным тачскрином информационно-развлекательной системы, его диагональ – 10,1 дюйма (у дореформенной версии – 7 или 8,4 дюйма, в зависимости от версии). Как пояснили в компании, площадь дисплея подросла на 40%. Стоит отметить, что визуально новые элементы смотрятся более современно, чем остальной устаревший салон.

Мультимедийную систему SUV снабдили беспроводным подключением по Android Auto и Apple CarPlay, голосовым ассистентом Amazon Alexa, новой камерой высокой чёткости, подключением 4G. Автомобиль также получил функцию дистанционного запирания и открытия дверей. Ещё посвежевшему Renegade досталось новое рулевое колесо и другие порты USB для зарядки смартфонов. Исполнению Summit теперь доступны новые 18-дюймовые легкосплавные колёсные диски.

Кроссовер 2024 модельного года доступен в Европе в пяти комплектациях. Базовой является Renegade, далее следуют Altitude, Summit и Overland, а место топовой осталось за Trailhawk, которая лучше всех подготовлена для бездорожья.

Посвежевшему европейскому Jeep Renegade оставили прежнюю, но модернизированную «начинку»: речь идёт о гибридных установках e-Hybrid (совокупная мощность равна 130 л.с.) и 4xe plug-in hybrid (суммарная отдача составляет 240 л.с.). Кроссоверам перенастроили работу двигателя и аккумулятора, что, как пояснили в компании, позволило снизить расход топлива и сократить уровень выбросов вредных веществ в атмосферу.

Цены посвежевшего кроссовера станут известны позже. На одном из крупнейших старосветских рынков, в Германии, дореформенный вариант сейчас можно купить минимум за 29 300 евро, тогда как покупка топового варианта обойдётся минимум в 47 350 евро.

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