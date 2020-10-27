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Полиции разрешат вскрывать автомобили, если это нужно для обеспечения безопасности

27.10.2020 75 0 0

Госдуме РФ рекомендовали поддержать законопроект о расширении полномочий полиции в первом чтении.

 

Разговоры о том, что сотрудникам правоохранительных органов могут дать право вскрывать личные автомобили, начались ещё в конце 2018 года. Тогда стало известно о соответствующих поправках в закон «О полиции», которые подготовило Министерство внутренних дел РФ. Весной текущего года правительство внесло законопроект на рассмотрение в Госдуму.

Депутаты своего мнения пока что не высказали, однако Комитет по безопасности и противодействию коррупции сегодня рекомендовал Госдуме РФ принять этот проект в первом чтении, об этом сообщают «РИА Новости».

В случае окончательного одобрения предложения, у полицейских появится право вскрывать автомобили, если это необходимо для спасения жизни (сюда входят случаи нахождения в салоне ребёнка без взрослых) или задержания преступников (подозреваемый находится в машине), а также для обеспечения безопасности при массовых беспорядках, в чрезвычайных ситуациях и при угрозе теракта.

Как отметили в агентстве, полиция при этом обязана гарантировать сохранность транспортного средства. При этом, судя по более ранней информации, в проекте имеется пункт, согласно которому сотрудники ведомства не будут нести ответственность за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии ТС, в том случае, если эта мера была применена на законных основаниях.

Перед тем, как приступить ко вскрытию автомобиля, сотрудник полиции должен по требованию собственника или находящихся внутри граждан назвать должность, звание, фамилию, а также предъявить служебное удостоверение. Кроме того, в его обязанности входит предупредить о намерении, объяснить причину и основания для вскрытия ТС. Помимо этого, сотрудник должен разъяснить гражданам их права и обязанности. От этой схемы разрешается отступить, только если промедление угрожает жизни и здоровью (как сотрудника полиции, так и иных граждан).

Согласно подготовленным МВД поправкам, в случае, если вскрытие транспортного средства проводилось в отсутствие его собственника, ведомство будет обязано проинформировать автовладельца в течение ближайших 24 часов с момента инцидента.

Судя по пояснительной записке, норма призвана защитить права и законные интересы российских граждан. По словам главы комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, концепцию законопроекта, расширяющего полномочия полиции, одобрили в том числе правозащитники, сенаторы и уполномоченный по правам человека.

По мнению некоторых депутатов, ознакомившихся с документом, некоторые положения законопроекта авторам ко второму чтению придётся прописать более чётко. О каких именно пунктах идёт речь, пока не сообщается.

Россия авто и общество законы

 

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