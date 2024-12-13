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  • Полностью новый Ford Escort Mk1 RS: только аналоговая техника и два мотора на выбор

Полностью новый Ford Escort Mk1 RS: только аналоговая техника и два мотора на выбор

13.12.2024 82 0 0

Британская компания Boreham Motorworks из Ковентри представила потрясающий реинжиниринговый Ford Escort Mk1 RS, сделанный для состоятельных ценителей автомобильной классики с применением современных технологи и материалов. Будет выпущено только 150 экземпляров, каждый обойдётся заказчику минимум в 295 000 фунтов стерлингов.

Boreham Motorworks входит в группу компаний DRVN Automotive Group, которой принадлежат также гоночная команда Alan Mann Racing и компания Evoluto Automobili, известная нашим читателям по рестомоду на базе Ferrari F355. Ford Escort Mk1 RS от Boreham Motorworks — это не рестомод, а новодел, который компания определяет как Continumod, для его изготовления не требуется донорская машина, все детали новые. Boreham Motorworks получила от компании Ford разрешение использовать название Ford Escort для своей модели и доступ к оригинальным чертежам, на базе которых Escort Mk1 RS был, по сути, спроектирован заново.

Классический Ford Escort Mk1 RS

Классический Ford Escort Mk1 RS высоко ценится у знатоков европейского автопрома, в своё время он сделал блестящую карьеру в автоспорте, вершиной которой стали три первых места в Чемпионате мира по ралли: одно в зачёте производителей в 1979 году и два в зачёте пилотов — в 1979 году (Бьорн Вальдегорд) и в 1981 году (Ари Ватанен). Процесс реинжиниринга Ford Escort Mk1 RS в Boreham Motorworks курировал Уэйн Бёрджесс, ранее работавший в Jaguar, где создавал наиболее производительные модели, в том числе спортседан Jaguar XE SV Project 8.

Ford Escort Mk1 RS Continumod
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Ford Escort Mk1 RS Continumod
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Ford Escort Mk1 RS Continumod
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Ford Escort Mk1 RS Continumod
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Идея проекта Ford Escort Mk1 RS Continumod состоит в том, чтобы сохранить оригинальную эстетику и ключевые конструктивные особенности европейского Ford Escort первого поколения, что выпускался с 1967 по 1975 год, но при этом довести до совершенства его эстетические и ездовые свойства. С помощью современного 3D-моделирования новый кузов, изготовленный и стали и углепластика, получился легче и намного прочнее оригинального, в салон вдобавок интегрирован каркас безопасности. Хромированные бамперы удалены ради чистоты образа. Новая диодная светотехника повторяет по форме классическую. Снаряженная масса автомобиля — около 800 кг, развесовка — 55:45 в пользу передней оси. Габаритная длина — 3780 мм, ширина — 1703 мм, высота — 1335 мм.

Ford Escort Mk1 RS Continumod
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Ford Escort Mk1 RS Continumod
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Ford Escort Mk1 RS Continumod
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Ford Escort Mk1 RS Continumod
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Boreham Motorworks предлагает для своего Ford Escort Mk1 RS два бензиновых атмосферных 4-цилиндровых двигателя на выбор, оба имеют систему смазки с так называемым сухим картером. Первый двигатель — это модернизированный классический Lotus-Ford Twin Cam, рабочий объём которого увеличен с 1558 до 1845 «кубиков», а два карбюратора Weber заменены системой впрыска топлива, в результате чего пиковая мощность увеличилась с 106 до 185 л.с., максимальная частота вращения коленвала — 9000 об/мин. В пару этому мотору ставится классическая 4-ступенчатая МКП Ford Bullet с прямозубыми шестернями.

Ford Escort Mk1 RS Continumod

Второй мотор создан с чистого листа, но по классическим фордовским канонам, его рабочий объём — 2100 см3, в конструкции используются два распредвала, 16 клапанов, кованые шатуны, система впрыска топлива в тандеме с электронным управлением дроссельной заслонкой и выпускной коллектор из титана. В сборе мотор весит менее 85 кг. Максимальная мощность — 300 л.с., максимальная частота вращения коленвала — 10 000 об/мин! Коробка передач — изготовленная на заказ 5-ступенчатая «механика».

Ford Escort Mk1 RS Continumod
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Ford Escort Mk1 RS Continumod
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Ходовая часть у Ford Escort Mk1 RS Continumod спроектирована и настроена заново, хотя принципиально она не ничем не отличается от оригинальной. Передняя подвеска — типа McPherson, сзади установлен изготовленный из алюминия и титана неразрезной ведущий мост с самоблокирующимся дифференциалом. Для сохранения аутентичного вида Boreham Motorworks снабдила свой Ford Escort Mk1 RS маленькими 15 дюймовыми колёсами, в которых однако разместились довольно мощные тормоза — передние дисковые вентилируемые диаметром 260 мм (четырёхпоршневые суппорты) и задние дисковые диаметром 264 мм (двухпоршневые суппорты). Усилителя тормозов и ABS нет, усилителя руля тоже нет, так что для управления этим автомобилем потребуется высокое мастерство и смелость.

Ford Escort Mk1 RS Continumod
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Ford Escort Mk1 RS Continumod
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Ford Escort Mk1 RS Continumod
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Ford Escort Mk1 RS Continumod
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Салон Ford Escort Mk1 RS Continumod дотошно воспроизводить атмосферу 1960-х, но, разумеется, имеет куда более высокое качество материалов и сборки. Из современного оборудования есть кондиционер и стилизованная под ламповый радиоприёмник мультимедийная система. В отделке используются кожа, алькантара, полированный металл и углепластик. Задних сидений нет, а передние ковшеобразные кресла оснащены обычными трёхточечными ремнями безопасности, в виде опции предлагаются четырёхточечные ремни и улепластиковые ниши для хранения шлемов.

Классический Ford RS200 и его пока не рассекреченная реинжиниринговая версия

Живьём перед публикой Ford Escort Mk1 RS Continumod предстанет летом 2025 года, производство начнётся в третьем квартале того же года. В планах Boreham Motorworks значится также реинжиниринг ещё одной раллийной легенды, Ford RS200 — ждём с нетерпением.

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