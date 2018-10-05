Полный бак и игристого на сдачу: некрепкий алкоголь вернётся на АЗС

Соответствующее решение было принято на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. По расчётам властей, торговля пивом и вином позволит повысить рентабельность АЗС (дать им дополнительный доход, чтобы они меньше поднимали цены на автомобильное топливо). Напомним, предложение поступило от члена Совета Федерации от Астраханской области Геннадия Орденова. Также эту идею продвигали и владельцы независимых автозаправок.

Геннадий Орденов предложил изменить закон о регулировании алкогольного рынка и позволить продавать на АЗС алкоголь крепостью до 16,5%. Как сообщают «Ведомости», он внёс законопроект на рассмотрение в Госдуму ещё в январе 2017 года.

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Инициатор пояснил, что запрет на торговлю алкоголем на АЗС, введённый в 2011 году, не дал предполагаемого эффекта – снижения количества «пьяных» ДТП. Он также привёт статистику в подтверждение своих слов: если в 2010-ом было зафиксировано около 11,8 тыс. таких аварий, то в 2015 году их количество выросло до 16 тысяч. Kolesa.ru раннее выяснил, что самый заметный за последние годы прирост числа ДТП по вине нетрезвых водителей зафиксирован в 2014 году (на 21,6%), с тех пор их количество постепенно снижается от года к году.

Одобрение этого предложения весьма актуально: после того, как розничные цены на бензин резко выросли весной 2018 года, правительство обязало нефтяников сдерживать стоимость горючего на АЗС, взамен власти временно снизили акцизы на бензин (на 3 000 рублей за тонну) и дизельное топливо (на 2 000 рублей). Однако с начала следующего года акцизы вырастут и сдерживать рост ценников на автозаправках будет уже нечем. В этой ситуации возможно отчасти поможет разрешение продавать на АЗС некрепкий алкоголь.

Ранее возврат алкоголя на полки магазинов при АЗС поддержали «антимонопольщики» (Федеральная антимонопольная служба), Минфин и Минэкономразвития, а также представители отрасли, в их числе президент Российского топливного союза Евгений Аркуша, глава «Лукойла» Вагит Алекперов и другие.

Согласно словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, на долю продаж на АЗС приходится примерно 1,5% торговли продовольственными товарами в рознице. Однако если будет дано разрешение продавать на заправках алкоголь, а течение трёх лет показатель вырастет до 2%, через пять лет – до 3%.

Главным противником идеи остаётся Минздрав: в ведомстве считают, что снятие запрета увеличит потребление алкоголя. В министерстве предполагают, что наличие в продаже алкоголя на АЗС может стимулировать водителя на импульсивную покупку алкоголя, хотя он этого не планировал.