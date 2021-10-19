Пополнение на рынке электрокаров: в Xiaomi назвали дату выпуска своей первой модели

Китайский рынок электротранспорта весьма активно развивается, в основном за счёт внушительной государственной поддержки. Ожидается, что по итогам текущего года продажи электромобилей в КНР вырастут на 51% по отношению к аналогичному периоду 2020 года: согласно прогнозу исследовательской компании Canalys, показатель будет равен 1,9 млн реализованных электрокаров.



О желании присоединиться к рынку электромобилей компания Xiaomi, занимающаяся продажей смартфонов и иных гаджетов, заявила ещё в марте текущего года. Тогда же стало известно о планах производителя инвестировать в разработку и выпуск собственных электромобилей в течение ближайшего десятилетия порядка 10 млрд долларов. В сентябре появилась информация о том, что было зарегистрировано подразделение Xiaomi Automobile Co., в задачи которого будет входить разработке электрокаров бренда. Во главе оказался Лэй Цзюнь, генеральный директор компании Xiaomi.

Предполагается, что основными конкурентами для выпускающей электромобили Xiaomi на китайском авторынке окажутся такие компании, как Nio, Xpeng, BYD, а также американский производитель Tesla. Сегодня глава компании Лэй Цзюнь сделал новое заявление: по его словам, Xiaomi запустит серийное производство своих электромобилей в первой половине 2024 года.

После того, как новое обещание было озвучено (это произошло в ходе конференции инвесторов), на Гонконгской фондовой бирже подорожали акции производителя электроники Xiaomi. К концу торгов рост составил 5,39%, а цена акции компании стала равна 22,5 гонконгских долларов. Общая рыночная стоимость на данный момент – 563,4 млрд долларов.



По словам руководителя подразделения, за то время, которое прошло после весеннего анонса, представители Xiaomi провела несколько встреч с потенциальными партнёрами и поставщиками, в результате были заключены соглашения о сотрудничестве, а также компания создала научно-технический центр, сотрудниками которого стали 450 специалистов.



Информации об электрическом первенце Xiaomi пока практически нет. Его анонсировали с помощью совершенно не информативного тизера, причём автомобиль будто бы спрятали под покрывалом. Пока что можно лишь предположить, что роль первой модели бренда, возможно, выполнит седан.



Стоит напомнить, что весной в компании заявляли о том, что выпуск машин будет налажен на мощностях завода Great Wall, однако от этих планов производитель смартфонов уже отказался. В Xiaomi вместо этого решили построить собственное предприятие рядом с Пекином. Кроме того, компания вложила средства в развитие четырёх производителей тяговых батарей.



Ранее стало известно о том, что Huawei может купить владельца марки Seres, чтобы выпускать электромобили. Напомним, сейчас этот китайский производитель смартфонов продаёт в своих магазинах гибридный кроссовер марки – SF5.

