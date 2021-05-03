Huawei может купить владельца марки Seres, чтобы выпускать электромобили

О том, что Huawei занимается поиском партнёров в автопроме, стало известно в начале текущего года. Пару недель назад появилась информация о том, что в роли «пионера» выступила китайская марка Seres (ранее называлась SF Motors), её владельцем является автоконцерн Sokon, основанный в Калифорнии в 2016 году. Предполагалось, что его премиальные электромобили будут продаваться по всему миру, их выпуск хотели наладить на заводе в штате Индиана (площадка была куплена у AM General, с этого конвейера раньше сходили минивэны Mercedes-Benz R-Class и внедорожники Hummer). Производство на мощностях этого предприятия пока так и не стартовало.



На фото: Seres SF5

Первый автомобиль марки Seres был представлен весной 2019 года: им стал среднеразмерный купеобразный кроссовер SF5 (его длина равна 4700 мм, а расстояние между осями – 2875 мм). Предполагалось выпускать его в двух вариантах: гибридном и электрическом, пока что компания сумела наладить только выпуск первой модификации (на площадке в китайском городе Чунцине).



Продажи кроссовера SF5 на домашнем рынке стартовали в августе 2020-го и результаты довольно скромные: согласно статистике Carsalesbase, до конца прошлого года был реализован всего 791 экземпляр. Тогда партнёрство предложил IT-гигант Huawei: гибридные паркетники марки появились во флагманских магазинах производителя смартфонов и различной телекоммуникационной техники. Сообщается, что оформлено уже около 3 тыс. предзаказов.



Однако не исключено, что идеи по выпуску собственных машин, причём полностью электрических, Huawei так и не забросила. Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, производитель гаджетов начал обсуждать возможность покупки у концерна Sokon контрольного пакета акций принадлежащей ей компании Chongqing Jinkang New Energy Automobile (владеет маркой Seres).



Официального подтверждения этой информации нет. В Huawei отвечают, что компания не производит автомобили, а также о том, что у них нет планов по покупке любых контрольных пакетов акций. В Sokon от комментариев по этому вопросу отказались. Тем временем, по данным инсайдеров агентства, сделку могут закрыть скоро – в июле текущего года.



На фото: салон Seres SF5

Предполагается, что с помощью Seres компания Huawei сможет начать выпускать собственные электромобили. Это позволит производителю гаджетов догнать «поднебесного» конкурента – Xiaomi. Как мы сообщали ранее, этот концерн уже заключил соглашение с Great Wall: ожидается, что первый электрокар Xiaomi выйдет на рынок в 2023 году.



Напомним, ныне продаваемый в магазинах Huawei кроссовер SF5 оснащается силовой установкой, состоящей из двух электромоторов (по одному на каждую ось) и 1,5-литровой бензиновой «турбочетвёрки» (она механически не связана с колёсами и выступает в качестве генератора). Запаса хода только на электротяге хватает на 180 км (расчёт вели по устаревшему циклу NEDC), а в гибридном режиме показатель превышает 1000 км. Цена паркетника составляет не менее 246 800 юаней (эквивалентно 2,85 млн рублей по текущему курсу).

