Пополнение в коммерческом сегменте: в России стартовали продажи грузовика Валдай 18

Компания «Современные транспортные технологии» (СТТ) занимается дистрибуцией и сервисным обслуживанием пассажирской, а также коммерческой техники малой, средней и крупной тоннажности, автобусов разных классов, реализацией запасных частей. Теперь в СТТ рассказали о том, что на российский рынок вышел новый бескапотный грузовой автомобиль – Валдай 18.

На фото: Валдай 18

Производителем «тяжеловоза» является компания «Нижегородские грузовые автомобили», а СТТ исполняет роль эксклюзивного дистрибьютора грузовиков семейства Валдай. Выпуск модели налажен по полному циклу, включая сварку, окраску и сборку на заводе в Нижнем Новгороде (здесь же производится Валдай 45).

Полная масса коммерческой новинки составляет 18 тонн, грузоподъёмность – до 12,2 тонны. Как отметили в компании, этот грузовик предназначен для ближних и среднемагистральных перевозок, для работы в коммунальных службах, а также «для выполнения транспортных задач в городской среде».

Валдай 18 предлагается с тремя вариантами колёсной базы – 4800, 5750 и 6100 мм. При этом у самой длинной версии монтажная длина рамы (для установки специальных надстроек) равна 8700 мм. В компании добавили, что сейчас для заказа доступны изотермические фургоны и рефрижераторы, европлатформы, бортовые автомобили с краноманипуляторной установкой. Известно, что в течение ближайших месяцев этот список будет расширен.

В оснащение базового исполнения грузовика входят: кондиционер, большой топливный бак (его объём составляет 450 литров), круиз-контроль, многослойная термо- и шумоизоляция, автономный отопитель, спальное место в кабине, а также подрессоренное сиденье водителя с регулировками в четырёх направлениях.

Коммерческий автомобиль Валдай 18 оснащается дизельным двигателем объёмом 6,7 литра мощностью 261 л.с. (максимальный крутящий момент – 956 Нм). Он работает в паре с восьмиступенчатой коробкой передач. Стоит отметить, что в списке стандартного оснащения числится также пневматическая задняя подвеска.

В компании добавили, что заводская гарантия рассчитана на три года без ограничения пробега; интервал при проведении ТО составляет 20 тыс. км. Гарантийное и сервисное обслуживание грузовых автомобилей Валдай 18 готовы осуществлять свыше 60 СТО, расположенных в разных городах страны – от Калининграда до Владивостока.