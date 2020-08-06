Пополнение в семействе: в GMC вернулись к проекту по запуску маленького кроссовера

Продажи субкомпактных кроссоверов в США росли девять лет подряд: так, по итогам прошлого года показатель перевалил за 778 тыс. машин (на 18% больше, чем в 2018-ом). В первой половине текущего года дилеры реализовали ожидаемо меньше маленьких кроссоверов (из-за пандемии коронавируса) – 345 206 шт. (-3%). При этом доля сегмента в Штатах выросла: на субкомпактные паркетники приходится 5,4% (а не 4,2%, как в 2019-ом).



На фото: концепт GMC Granite

Принадлежащая концерну General Motors марка GMC давно планировала присоединиться к этому сегменту: ещё в 2010 году на автосалоне в Детройте был представлен концепт субкомпактного кроссовера Granite. Этот шоу-кар оснащался 138-сильной «турбочетвёркой» семейства EcoTec объёмом 1,4 литра, а в пару к нему шёл шестиступенчатый «автомат».



Примерно через год после премьеры Granite компания GMC опубликовала отчёт, согласно которому в планах производителя был выпуск модели, созданной на основе этого концепта. Но в итоге до конвейера новинка так и не добралась.



На фото: салон концепта GMC Granite

После нескольких лет тишины, в 2015-ом, компания во второй раз подала заявку на товарный знак Granite, правда, затем тоже никаких изменений в модельной линейке не последовало. GMC в 2019 году ещё раз решила закрепить за собой этот товарный знак, что стало поводом для новой волны слухов о товарном автомобиле, который станет моделью начального уровня GMC.

Чуть меньше года назад зарубежные СМИ рассказали о том, что бренд отказался от планов по разработке субкомпактного паркетника. А теперь в GM Authority сообщают, что такой автомобиль в линейке всё-таки будет. Если модели действительно дадут «зелёный свет», то, скорее всего, в её основу ляжет модульная платформа, на которой базируются Chevrolet Trailblazer и Buick Encore GX.



На фото: Chevrolet Trailblazer 1 / 2 На фото: Chevrolet Trailblazer 2 / 2

Новинка GMC может разделить с указанными моделями не только «тележку», но и моторную гамму. Так, Chevrolet Trailblazer и Buick Encore GX оснащаются трёхцилиндровыми турбированными двигателями объёмом 1,2 и 1,3 литра. Характеристик «младшей» версии по-прежнему нет, а «старший» выдаёт 156 л.с. мощности и 236 Нм крутящего момента. У базовых исполнений моделей передний привод и вариатор. Для кроссов с мотором 1.3 в качестве опции доступны 9АКП и система полного привода с муфтой подключения задней оси.



На фото: Buick Encore GX 1 / 2 На фото: Buick Encore GX 2 / 2

Даже ориентировочных сроков появления возможной новинки марки GMC пока нет. Несмотря на использование имеющейся модульной платформы, разработчикам понадобится немало времени на разработку новой модели. Ожидается, что субкомпактный паркетник американского бренда появится в шоу-румах дилеров не раньше, чем через несколько лет.

Сейчас у GMC в приоритете выпуск электропикапа Hummer EV, а также «зелёного» внедорожника на его основе. В конце прошлого месяца компания показала силуэты обеих новинок в новом видео, а также назвала ориентировочный срок презентации своего грузовика – осень 2020-го. На конвейер пикап с возрождённым названием встанет ещё через год, осенью 2021 года.

