Поправки для страховых компаний: готовится новый порядок возмещения ущерба после ДТП

Поправки для страховых компаний: готовится новый порядок возмещения ущерба после ДТП

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Сейчас в случае, если у виновника аварии нет полиса «автогражданки», у пострадавшего возникает множество проблем, так как выплат ему приходится добивться самостоятельно через суд.

Страховщиков могут обязать полностью возмещать ущерб и компенсировать клиентам судебные расходы даже в тех случаях, когда у виновника аварии нет полиса ОСАГО. На сегодняшний день таким пострадавшим приходится тратить собственные силы и время, а также нести расходы на то, чтобы самостоятельно собрать требуемый пакет документов, найти доказательства, обращаться в суд и участвовать в судебных заседаниях.

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По мнению авторов законопроекта, депутатов фракции ЛДПР Ярослава Нилова, Игоря Лебедева, Данилы Шилкова, Виталия Пашина, Бориса Пайкина, Андрея Свинцова и Андрея Андрейченко, этот порядок требует корректировки. Инициаторы считают, что у страховых компаний уже сейчас есть нужные для проведения этой работы (сбор документов, доказательств) кадры и возможности.

Поэтому они предлагают возложить обязанности по возмещению ущерба пострадавшему на ту компанию, которая застраховала гражданскую ответственность потерпевшего, вне зависимости от наличия действующего страхового полиса у того, кто виновен в аварии.

car crash collision in urban street

Такой порядок депутаты считают «справедливым по отношению к лицу, заключившему договор страхования», об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Скорее всего, у этой инициативы нет будущего. Ведь автовладельцы страхуют у СК не своё имущество, а свою гражданскую ответственность. Именно по этой причине пострадавшим в ДТП, в которых у виновника нет полиса ОСАГО, приходится самостоятельно обращаться в суд и добиваться выплат напрямую от виновного в аварии.

dealer repair station

В середине прошлого месяца стало известно о том, что страховщики выступили за сокращение срока обращения за возмещением ущерба по ОСАГО. Они предложили распространить «правило пяти дней», которое применяется при оформлении по европротоколу, на все ДТП. По мнению страховщиков, это поможет бороться с мошенниками, однако в автосообществе склонны считать, что такой короткий срок в основном «выйдет боком» обычным водителям. Позднее стало известно о том, что Минфин предложил ограничить этот срок 30 днями.

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Теги: Авто и общество , В России , Закон , Страхование , возмещение ущерба , осаго
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