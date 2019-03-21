Поправки к реформе техосмотра: к нему допустят индивидуальных предпринимателей

Органам госконтроля разрешат проводить проверки операторов техосмотра в форме контрольной закупки.

В России назрела масштабная реформа техосмотра, которую власти продолжают дополнять различными поправками. Сейчас она уже включает в себя несколько законопроектов, которые были приняты в первом чтении ещё в 2018 году. Например, водителей ждёт новый штраф в размере 2 тыс. рублей за управление автомобилем без вовремя пройденного ТО; а компании, которые предоставляют соответствующие услуги, – обязанность записывать с помощью камер процесс проверки.

Очередную порцию поправок подготовили в Министерстве экономического развития РФ (МЭР). В ведомстве предлагают разрешить индивидуальным предпринимателям выполнять функции технических экспертов. Для этого им придётся получить аккредитацию как операторам техосмотра. Напомним, сейчас реестр компаний, у которых есть право предоставлять соответствующие услуги, находится в ведении Российского союза автостраховщиков (РСА).

Также в МЭР считают, что нужно усилить контроль за операторами техосмотра со стороны органов госконтроля. С этой целью им разрешат проводить проверки компаний в форме контрольной закупки. Напомним, согласно нынешнему законодательству, такая «проверочная закупка» проводится без предварительного уведомления фирм.

Ранее мы сообщали о том, что одна из поправок касается технического осмотра автобусов. Предлагается оставить возможность операторам ТО проводить их проверку, но только при участии сотрудника ГИБДД. Также МЭР выступает за то, чтобы компании отправляли в МВД только фотографии процесса осмотра машин, а видео им придётся хранить у себя и отправлять по запросу ведомства (например, в случае ДТП).

По мнению инициаторов, поправки направлены на то, чтобы сократить число случаев незаконного оформления диагностических карт. Не секрет, что на сегодняшний день техосмотр в России «серый»: по подсчётам властей, ДК просто покупают около 80% автовладельцев, при этом они не отправляют машину на осмотр.

В числе поправок, о которых стало известно ранее, есть и изменения в КоАП. Сейчас штраф за выдачу диагностической карты на автомобиль, не приезжавший на осмотр, платит только оператор ТО (от 100 тыс. до 300 тыс. рублей). Но теперь власти хотят наказывать также должностных лиц, и если изначально взыскание должно было составлять 5-10 тыс. рублей, то в новой редакции его увеличили до 30-50 тыс. рублей. Для обычных сотрудников (не должностных лиц) тоже введут штраф (5-10 тыс. рублей).

В конце января 2019 года депутаты предложили отменить техосмотр для машин, которые для личных нужд используют физические лица. Сейчас такое требование к автовладельцам есть: собственники новых автомобилей не должны проходить ТО в течение первых трёх лет с момента выпуска, затем они обязаны получать диагностическую карту раз в два года (до тех пор пока авто не исполнится 7 лет), после этого срока на осмотр надо приезжать раз в год.