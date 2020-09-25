Законы ×
  • Поправки в техосмотр: для услуги хотят ввести минимальный тариф

Поправки в техосмотр: для услуги хотят ввести минимальный тариф

25.09.2020 64 0 0

Предполагается, что это поможет бороться с недобросовестными операторами, которые торгуют диагностическими картами, не проводя при этом проверку состояния машины.

 

Сейчас в РФ техосмотр обязателен: владельцы легковых автомобилей старше четырёх лет должны получать диагностическую карту каждые два года, а старше десяти лет – раз в год. С новой порцией изменений в закон о ТО на этот раз выступили в Министерстве экономического развития РФ. Документ опубликован на сайте regulation.gov.ru и сейчас находится на этапе общественного обсуждения. Предлагаемые поправки в итоге, вероятно, скажутся и на автовладельцах, ведь они затрагивают вопрос цены этой услуги.

В новом проекте Минэкономики впервые появилось такое понятие как «минимальный размер платы» за проведение техосмотра. Дело в том, что сейчас все регионы определяют стоимость услуги самостоятельно, ориентируясь только на «предельный» размер тарифа (он определяется согласно методике Федеральной службы по тарифам, которая действует с 2012 года).

В ведомстве отметили, что это приводит к нарушениям со стороны недобросовестных игроков рынка. По словам представителя Минэкономики Александра Вдовина, на которого ссылается «Коммерсант», такие операторы ТО не проводят осмотры машин, а просто «рисуют» диагностические карты. Причём они берут за эту услугу меньше денег, чем нужно для самоокупаемости процедуры, что в итоге приводит к уходу добросовестных участников рынка. Предполагается, что за соблюдением пороговых значений цены будут следить региональные власти.

Указанная норма должна войти в масштабную реформу техосмотра в РФ, которая предполагает ужесточение требований к операторам ТО, введение повышенных штрафов для них за нарушения, введение обязательной фотосъёмки проверяемых автомобилей, а также перевод диагностических карт только в электронный формат (сейчас автовладельцам на руки выдаётся лист формата А4). Напомним, новые правила вступят в силу в начале марта 2021 года.

Напомним, согласно действующим с апреля 2020-го нормам, от прохождения ТО освобождены принадлежащие физлицам легковые автомобили и мотоциклы в возрасте до 4 лет. Тот транспорт, которому меньше 10 лет, необходимо проверять раз в два года, старше – раз в год. В свою очередь, грузовым машинам с максимальной массой от 3,5 т, автомобилям со спецсигналами и учебному транспорту придётся проходить ТО раз в год, а если ТС старше пяти лет – раз в 6 месяцев. В МЭР предлагают для последней категории сделать интервал годовым вне зависимости от возраста (дабы «сократить издержки владельцев ТС»).

Не всем пришлось по нраву предложение Минэкономики: в частности, с критикой выступили в Федеральной антимонопольной службе. Как отмечает издание, в ведомстве пояснили, что на рынке услуг по техосмотру весьма высокая конкуренция, при этом введение минимального размера платы «не соответствует основным принципам государственной политики по развитию конкуренции» (действуют с 2017 года). При этом в ФАС добавили, что сейчас ведётся работа над проектом новой методики, по которой регионы смогут рассчитать тарифы в марте 2021 года. Судя по всему, введения минимального ценника не планируется, а впоследствии в ведомстве намерены уйти и от максимальной планки.

На сегодняшний день в России насчитывается немногим более 5 тыс. операторов техосмотра. В Министерстве внутренних дел РФ отметили, что участники рынка впоследствии могут не справиться с нагрузкой по проверке состояния 58 млн автомобилей. Ранее подобные опасения высказывали и сами участники рынка, недовольные введением обязательной фотофиксации процесса осмотра машин. Хотя изменение периодичности прохождения ТО, вероятно, как минимум сгладило эту проблему.

Россия авто и общество техосмотр законы

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Взгляд назад: ищем и ликвидируем обрыв нити обогрева стекла У обогрева заднего стекла есть одна хорошая особенность: его небольшие неисправности можно устранить своими руками очень быстро и дёшево. А если постараться, то ещё и качественно. Попробуем? 579 0 0 25.09.2020
Статьи / Авто с пробегом Peugeot 406 с пробегом: дорогой капремонт коробки и моторы не хуже, чем у Мерседеса С электрикой 406-му Пежо не слишком повезло: как мы выяснили в первой части обзора модели, машина стала «мулом» для испытания экспериментальных и не всегда удачных решений. А вот с двигате... 1131 7 6 24.09.2020
Статьи / Практика И, наконец, болгарка: как открутить прикипевшую гайку или шпильку? Часто рассказывая о каком-нибудь ремонте, мы говорим о резьбовых соединениях, которые упорно не хотят откручиваться. Обычно в этот момент в материале используем эмоциональные обороты, иногда... 3050 2 11 24.09.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 87446 6 77 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 73448 9 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 48110 7 2 01.05.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings