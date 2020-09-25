Поправки в техосмотр: для услуги хотят ввести минимальный тариф

Сейчас в РФ техосмотр обязателен: владельцы легковых автомобилей старше четырёх лет должны получать диагностическую карту каждые два года, а старше десяти лет – раз в год. С новой порцией изменений в закон о ТО на этот раз выступили в Министерстве экономического развития РФ. Документ опубликован на сайте regulation.gov.ru и сейчас находится на этапе общественного обсуждения. Предлагаемые поправки в итоге, вероятно, скажутся и на автовладельцах, ведь они затрагивают вопрос цены этой услуги.



В новом проекте Минэкономики впервые появилось такое понятие как «минимальный размер платы» за проведение техосмотра. Дело в том, что сейчас все регионы определяют стоимость услуги самостоятельно, ориентируясь только на «предельный» размер тарифа (он определяется согласно методике Федеральной службы по тарифам, которая действует с 2012 года).

В ведомстве отметили, что это приводит к нарушениям со стороны недобросовестных игроков рынка. По словам представителя Минэкономики Александра Вдовина, на которого ссылается «Коммерсант», такие операторы ТО не проводят осмотры машин, а просто «рисуют» диагностические карты. Причём они берут за эту услугу меньше денег, чем нужно для самоокупаемости процедуры, что в итоге приводит к уходу добросовестных участников рынка. Предполагается, что за соблюдением пороговых значений цены будут следить региональные власти.



Указанная норма должна войти в масштабную реформу техосмотра в РФ, которая предполагает ужесточение требований к операторам ТО, введение повышенных штрафов для них за нарушения, введение обязательной фотосъёмки проверяемых автомобилей, а также перевод диагностических карт только в электронный формат (сейчас автовладельцам на руки выдаётся лист формата А4). Напомним, новые правила вступят в силу в начале марта 2021 года.

Напомним, согласно действующим с апреля 2020-го нормам, от прохождения ТО освобождены принадлежащие физлицам легковые автомобили и мотоциклы в возрасте до 4 лет. Тот транспорт, которому меньше 10 лет, необходимо проверять раз в два года, старше – раз в год. В свою очередь, грузовым машинам с максимальной массой от 3,5 т, автомобилям со спецсигналами и учебному транспорту придётся проходить ТО раз в год, а если ТС старше пяти лет – раз в 6 месяцев. В МЭР предлагают для последней категории сделать интервал годовым вне зависимости от возраста (дабы «сократить издержки владельцев ТС»).



Не всем пришлось по нраву предложение Минэкономики: в частности, с критикой выступили в Федеральной антимонопольной службе. Как отмечает издание, в ведомстве пояснили, что на рынке услуг по техосмотру весьма высокая конкуренция, при этом введение минимального размера платы «не соответствует основным принципам государственной политики по развитию конкуренции» (действуют с 2017 года). При этом в ФАС добавили, что сейчас ведётся работа над проектом новой методики, по которой регионы смогут рассчитать тарифы в марте 2021 года. Судя по всему, введения минимального ценника не планируется, а впоследствии в ведомстве намерены уйти и от максимальной планки.

На сегодняшний день в России насчитывается немногим более 5 тыс. операторов техосмотра. В Министерстве внутренних дел РФ отметили, что участники рынка впоследствии могут не справиться с нагрузкой по проверке состояния 58 млн автомобилей. Ранее подобные опасения высказывали и сами участники рынка, недовольные введением обязательной фотофиксации процесса осмотра машин. Хотя изменение периодичности прохождения ТО, вероятно, как минимум сгладило эту проблему.

