Поправок не будет: правила проверок водителей на состояние опьянения признали законными

Согласно сегодняшним нормам, наказанием для водителя, который впервые либо был пойман на «нетрезвой езде», либо отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения, является лишение прав на срок от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тыс. рублей. Если же это нарушение уже не первое, то санкции более суровые: в соответствии с актуальными законами, рецидивистам «светит» взыскание в размере 200 тыс. – 300 тыс. рублей; либо обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы – до двух лет, либо тюремный срок (сейчас максимальный тоже составляет два года). Недавно власти также ужесточили наказание для тех рецидивистов, которые ранее были виновниками аварий с пострадавшими и погибшими.



Если наказание у большинства автовладельцев вопросов не вызывает, то процесс выявления нетрезвых автомобилистов для некоторых является спорным. Как стало известно ранее, житель Курганской области подал иск с требованием признать частично недействующими постановления правительства №475, в котором содержатся правила освидетельствования водителей на состояние опьянения, а также приказа МВД №676, где речь идёт об акте такой проверки.

Причина, по которой он решил подать иск, заключается в том, что водителя из Курганской области остановили и обвинили в нетрезвом вождении (проверка показала 0,45 мг спирта на литр воздуха при норме – не более 0,16 мг). При этом акт освидетельствования на состояние опьянения был подписан одним инспектором ДПС, а проверку проводил другой: на то, что в действующих правилах это не допускается и делала упор защита автовладельца. Суд нарушения не увидел, поэтому в итоге дело дошло до Верховного суда РФ. В иске говорилось о том, что актуальные формулировки приказа МВД №676 и постановления №475 создают «правовую неопределённость и возможность произвольного толкования».



Как сообщает «Коммерсант», Верховный суд РФ дело изучил, но отказался удовлетворять иск, который оспаривал правила освидетельствования водителей на состояние опьянения. В ходе рассмотрения обращения, в суде выступил представитель Министерства внутренних дел Александр Курсаев: он отметил, что проверку на состояние опьянения могут проводить любые инспекторы, имеющие специальные звания (за исключением инспекторов-стажёров). По его словам, в приказе МВД №676 и постановлении правительства №475 нет правовой неопределённости, так как в документе говорится о том, что по итогам освидетельствования составляется акт, который подписывается конкретным должностным лицом. Это подтвердили в том числе и в Генпрокуратуре.

По словам юриста и эксперта по БДД Катерины Соловьевой, не важно, какой именно инспектор из экипажа ДПС подпишет акт, главное чтобы это было должностное лицо и чтобы имелся в наличии чек из алкометра, который подтверждает результаты. Ведь непосредственно решение о санкциях для водителя-нарушителя принимает суд.



Как мы уже отметили, наказание для водителей, пойманных на повторной «пьяной езде» после ДТП с пострадавшими или погибшими по их вине, ужесточили, поправки вступили в силу 12 июля этого года. Им грозит штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, обязательные работы заменили на исправительные – сроком до двух лет. Максимальный срок принудительных работ повысили до трёх лет, также как и максимальный срок лишения свободы. Кроме того, таким нарушителям-рецидивистам запретят садиться за руль на срок до шести лет.

Отметим, в этом году в стране наблюдается спад числа ДТП, произошедших по вине нетрезвых водителей. Так, за первую треть 2021-го (более актуальные данные пока не доступны) в России было зафиксировано 2165 таких аварий, что на 42,8% меньше, чем в январе-апреле 2020-го. Ещё в 670 случаях виновники отказались от прохождения медосвидетельствования (меньше на 33,5%). В общей сложности в этих авариях погибло 490 человек, травмы получили 4034 участника.

