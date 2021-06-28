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Законное освидетельствование: к проверкам нетрезвых водителей привлекли суд

28.06.2021 1374 0 0

Права нетрезвых автомобилистов предстоит изучить Верховному суду РФ. Дело в том, что формулировки порядка освидетельствования сочли «неопределёнными».

 

В соответствии с сегодняшними законами, водитель, впервые пойманный на вождении в состоянии опьянения (либо отказавшийся от медосвидетельствования) лишается прав на срок от полутора до двух лет и выплачивает штраф в размере 30 тыс. рублей. В случае если его ловят на повторном нарушении, наказанием может стать более крупное взыскание (сейчас – до 200 тыс. рублей), обязательные или принудительные работы, либо реальный тюремный срок (максимальный составляет 2 года).

Не все автомобилисты довольны тем, как именно сотрудники ГИБДД проводят проверки на состояние опьянения. Как сообщает «Коммерсант», очередной «камень в огород законодательства» бросил житель Курганской области: в своём иске он требует признать частично недействующими постановления правительства №475 (речь о правилах освидетельствования водителей на состояние опьянения) и приказа МВД №676 (акт такого освидетельствования).

Недовольный нынешними нормами водитель был остановлен инспекторами ДПС в городе Куртамыш 13 января текущего года, его направили на освидетельствование состояния опьянения. Согласно судебным материалам, в ходе проверки алкометр показал превышение содержания алкоголя в выдохе: результат был 0,45 мг на литр воздуха (допустимо не более 0,16 мг, которые даются из-за вероятности погрешности прибора). В итоге сотрудники ГИБДД зафиксировали у водителя состояние опьянения, составили акт освидетельствования и иные документы, а суд лишил его прав на 1,5 года и обязал выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.

Водитель решил обжаловать это решение. Его защита, в частности, делает упор на то, что акт освидетельствования на состояние опьянения был подписан одним инспектором ДПС, тогда как непосредственно проверку проводил другой: в ныне действующих правилах это не допускается. При этом суд в этом факте нарушение не признал и оставил решение в силе. После этого адвокат водителя обратился в Верховный суд РФ. Он считает, что актуальные формулировки приказа МВД №676 и постановление №475 создают «правовую неопределённость и возможность произвольного толкования».

По словам истца, из-за размытости фраз в тексте документов неясно, могут ли два разных сотрудника ГИБДД производить проверку трезвости водителя и подписывать акт, либо это всё-таки должен делать один и тот же инспектор. Теперь адвокат ждёт, что скажет по этому вопросу Верховный суд. Рассмотрение дела намечено на конец следующего месяца.

Любопытно, что приказ МВД (№;676) сейчас уже планируют отменять. Так, ведомство подготовило проект нового документа, который в том числе закрепит «порядок осуществления надзора за соблюдением участниками движения требований законодательства». При этом форма акта проверки на состояние опьянения будет приложением к этому приказу, а сотрудник ГИБДД сможет заверять факт освидетельствования без указания на то, кем была проведена процедура. Как отметили в МВД, эти формулировки изменили «с учётом правоприменительной практики».

Напомним, ранее стало известно о том, что наказание для пьяных водителей-рецидивистов станет более суровым. Госдума уже одобрила законопроект, согласно которому максимальный срок лишения свободы для водителей, в очередной раз попавшихся на пьяной езде, увеличат до трёх лет. Также в документе есть отдельный пункт, касающийся водителей, которые ранее были осуждены за нетрезвое ДТП (статья 264 УК), но снова позволили себе сесть за руль в состоянии опьянения. Максимальный штраф для них вырастет до 500 тыс. рублей, а такой вариант наказания как обязательные работы планируется исключить.

Россия авто и общество законы

 

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