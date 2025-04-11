Популизируем электроиндустрию на «Едрайв 2025»

С 4 по 6 апреля в КВЦ «Патриот ЭКСПО» состоялась пятая международная выставка электротранспорта «Едрайв 2025»! Под одной крышей мероприятие собрало производителей техники, экспертов индустрии электротранспорта, разработчиков зарядных устройств и аккумуляторов.

В этом году экспозиция стала еще больше, собрав абсолютно рекордное количество посетителей за всю историю проекта! Десятки тысяч людей увидели собственными глазами, что мир не стоит на месте и технологии нового мира уже вовсю используются в обиходе.

На одной выставочной площадке было представлено все многообразие электротранспорта: электромобили, электровелосипеды, электросамокаты, электромотоциклы, электроскутеры, трициклы, зарядные станции, а также моноколеса и электролодки.

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Технологии, которые меняют мир

Многие экспонаты без преувеличения можно назвать техникой завтрашнего дня. Все посетители выставки смогли лично провести тест-драйвы новейшей техники и присмотреть себе что-то на новый сезон.

На выставке было представлено множество инновационных решений для комфортного и экологичного передвижения. Так, в этом году участниками выставки стали: бренд eRace, компания xDevice, Ellisabeth Electriс, ENERGON, компания JSL JETBOARD, команда ITRANSPORT Электробайки, которая является эксклюзивным дистрибьютором электрических мотоциклов SURRON, TALARIA и детского электротранспорта на территории России и стран СНГ.

«ЕДрайв 2025» собрал все многообразие электротехники: Billy’s Garage привезли нашумевшие электровездеходы МАКС собственного производства, Ninebot Россия показали широкий ассортимент высококачественных электрических скутеров, а Мотозавод Русь представил концепт нового мотоцикла Арктур, который станет важным этапом в развитии отечественного мотопрома.

Юные инженеры МАДИ показали посетителям гоночный электрический болид Формула Студент, который полностью спроектирован и собран студенческой командой.

Самым популярным экспонатом выставки стал гоночный солнцемобиль – болид SOL, спроектированный инженерно-гоночной командой Polytech NCM | North Capital Motorsport.

Перспективы на выставке

Особым спросом пользовались производители электротранспорта и компонентов из Китая. Бизнес-посетители «Едрайв 2025» смогли напрямую пообщаться с потенциальными партнёрами и заключить взаимовыгодные контракты.

На выставке были представлены новинки от передовых производителей Китая: Arctic Leopard Electric Technology, Roywell (Komay), Hebei Changsheng Bicycle и многие другие.

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Одни из ведущих производителей и экспортеров в области электрических мотоциклов и скутеров в Китае – Zhejiang DAYI Industrial Co., Ltd (известная как DAYI Motor) – представили на выставке электрические мотоциклы и скутеры, а компания Yuri Shif Custom показала гостям совершенно новый уникальный продукт на рынке электросамокатов – складной электросамокат.

Электромобили – транспорт будущего

Тем временем на сцене выставки обсуждались глобально важные вопросы. Представитель Политехнического музея Максим Карташев рассказал о зарубежном опыте и необычных видах электротранспорта.

Создатель автомобиля Evera Александр Скребейко рассказал о том, как выглядит автомобиль мечты и разные концепты авто Evera, а Дима Сметкин поделился тем, как прошло его путешествие на электровелосипеде через всю страну из Сочи до Владивостока. Ия Алексеевна Гордеева рассказала гостям выставки о прогнозах на ближайшее будущее в сфере электро и автономном будущем, а также, почему электромобили захватят мир.

Все краски электрокастома

Погрузиться в мир творчества помогла площадка Электрокастома, где самые лучшие кастомайзеры России и ближнего зарубежья продемонстрировали свой необычный кастом разнообразной техники.

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«Кастом&Тюнинг Шоу» – это продолжение многолетней истории Moscow Custom&Tuning Show. В этом году оно прошло уже в 18 раз! Здесь гости запечатлели самые невероятные кастом мото, авто и вело со всей России.

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