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  • Porsche 911 GT3 R rennsport: трековый (но не гоночный) спорткар с уникальным кузовом

Porsche 911 GT3 R rennsport: трековый (но не гоночный) спорткар с уникальным кузовом

29.09.2023 33 0 0

Компания Porsche выкатила очередную дорогую игрушку для избранных клиентов — лимитированный трековый спорткар 911 GT3 R rennsport, он сделан на базе гоночного Porsche 911 GT3 R поколения 992, но имеет более изящный дизайн и более мощный двигатель. Цена — более миллиона долларов!

Дебютировавший в прошлом году Porsche 911 GT3 R поколения 992 предназначен для участия в гонках, он соответствует всем строгим требования FIA и имеет довольно монструозный, сугубо функциональный аэродинамический обвес. Между тем многие клиенты Porsche хотят иметь гоночный атомобиль без привязки к каким-либо соревнованиям, а просто в качестве машины для трек-дней, и Porsche регулярно выпускает такие модели, самый свежий пример — Porsche 911 GT3 R rennsport, его премьера прошла на легендарном американском автодроме Лагуна Сека в штате Калифорния, он считается одним из самых сложных в мире.

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Porsche 911 GT3 R rennsport соответствует требованиям FIA в части безопасности, но отступает от регламента в том, что касается кузова и техники. Мощность 4,2-литрового атмосферного 6-цилиндрового «оппозитника» здесь повышена с 565 до 620 л.с., установлены новые, более выносливые поршни и распредвалы, переписана программа управления. В 6-ступенчатой секвентальной коробке передач, передающей всю мощность на задние колёса, изменены передаточные числа, благодаря чему максимальная скорость выросла на 20 км/ч. На тех треках, где это разрешается, можно ездить без глушителя и наслаждаться высокооборотным крещендо гоночного мотора, способного крутиться до 9000 об/мин.

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Шасси практически такое же, как у гоночной версии модели, с регулируемыми амортизаторами KW и мощными тормозами AP Racing, масса последних снижена примерно на один килограмм за счёт использования титановых компонентов в скобах. Шины Michelin разработаны специально для Porsche 911 GT3 R rennsport и установлены на ажурные 18-дюймовые кованые колёса BBS.

Наружное оперение кузова у Porsche 911 GT3 R rennsport почти полностью новое, от гоночного 911 GT3 R позаимствованы только капот и крыша. Кузов немного расширен, передний бампер с боковыми канардами стал элегантнее, на корме установлено новое огромное антикрыло в духе классических гоночных Porsche, полностью изменён дизайн заднего бампера — диффузор здесь встроен более органично, чем у гоночного спорткара, но не в ущерб эффективности.

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Наружные зеркала заднего вида заменены тремя камерами, изображения с них вводятся на мониторы, установлены в типовом гоночном салоне, почти таком же, как у гоночного 911 GT3 R. Пассажирского кресла здесь нет, кондиционера тоже нет, но для кресла пилота предусмотрена вентиляция. В целом трековый Porsche 911 GT3 R rennsport получился даже легче, чем гоночный Porsche 911 GT3 R, снаряженная масса — 1240 и 1250 кг соответственно.

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Porsche 911 GT3 R rennsport будет выпущен тиражом 77 экземпляров, цветовое оформление — не обязательно такое, как на фотографиях: доступны семь основных цветов и три эксклюзивные разноцветные ливреи на выбор. Минимальная цена трекового спорктара составляет 1 046 000 долларов США.

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