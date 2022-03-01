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Porsche готовит Panamera следующего поколения: новое изображение

01.03.2022 45 0 0

Новинка немецкого бренда, входящего в состав концерна Volkswagen, может выйти на европейский рынок в 2024 году.

 

Производство Porsche Panamera было налажено в 2009 году, а модель актуального второго поколения была представлена в 2017-ом. Тогда же на рынок вышел универсал: эта «пятидверка» получила приставку Sport Turismo к названию. В 2020 году Панамера обновилась и получила две гибридные модификации. Отметим, в Европе пиковым для автомобиля остаётся 2017 год: тогда клиенты купили 10 478 единиц. Судя по статистике сайта Carsalesbase, по итогам «ковидного» 2020-го результат составил 4308 экземпляров, что на 49% меньше, чем годом ранее. В результате неполного прошлого года (с января по ноябрь) дилеры реализовали 4718 машин (на 25,4% больше, чем годом ранее).

На фото: актуальный лифтбек Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid

Предполагается, что Porsche Panamera третьей генерации дебютирует в 2023-ем, а на старосветский рынок новинка должна выйти в 2024-ом. Компания уже проводит испытания будущего лифтбека: ранее прототипы «пятидверки» в камуфляже уже ловили в ходе зимних дорожных испытаний.

Ранее предполагалось, что в ходе смены поколения модель Порше может получить полностью электрическую «начинку». В этом случае в основу новинки могла лечь платформа PPE, которая позволяет размещать до четырёх электромоторов, их совокупная максимальная мощность способна достигать 1000 кВт (1359 л.с.).

Теперь же испанское издание motor.es предполагает, что производитель остановится на варианте подключаемого гибрида. Информация о характеристиках пока уточняется, не исключено, что модели оставят прежнюю «начинку». Напомним, в основе нынешней версии Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid лежит 4,0-литровый битурбомотор V8 с отдачей в 571 л.с., который работает в тандеме со 136-сильным электродвигателем, интегрированным в восьмиступенчатый «автомат» с двумя сцеплениями. Совокупная мощность этой системы составляет 700 л.с., а максимальный крутящий момент – 870 Нм.

На фото: салон Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid

Такой PHEV оснащён батареей ёмкостью 17,9 кВт*ч, запас хода на одной зарядке в чисто электрическом режиме равен 50 км (расчёт вели по циклу WLTP). При наличии пакета Sport Chrono на разгон с места до «сотни» Панамере в этом исполнении нужно 3,2 секунды, а максимальная скорость составляет 315 км/ч.

Информации о том, как будет выглядеть Porsche Panamera нового поколения, пока нет. Судя по новому рендеру, который создал дизайнер motor.es, автомобиль может получить новую крупную головную оптику с технологией Matrix LED, а также большие воздухозаборники, интегрированные в нижнюю часть переднего бампера.

Рендер Porsche Panamera нового поколения

Предполагается, что новая Panamera сохранит пропорции, но при этом стиль оформления станет более спортивным. Вероятно, линия крыши до крышки багажника станет плавнее, а задние фонари получат более тонкую форму. По предварительным данным, модель следующего поколения окажется несколько длиннее, колёсная база станет шире, пространства для водителя и пассажиров появится больше.

В прошлом месяце компания представила Porsche Macan T: такая версия получила заниженную подвеску и серый декор.

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