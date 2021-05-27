Porsche готовит Panamera третьего поколения: первое изображение

Ожидается, что новинка немецкой марки выйдет на рынок в 2024 году. Не исключено, что модель станет электрокаром.

Компания Porsche наладила выпуск Panamera в 2009 году, а модель актуального второго поколения была представлена в 2017-ом. Тогда же на рынок вышел универсал: такая «пятидверка» получила приставку Sport Turismo к названию. В прошлом году Панамера пережила обновление и получила пару гибридных модификаций. Отметим, продажи модели в Европе в прошлом году довольно серьёзно просели: по данным сайта Carsalesbase, в 2020-ом дилеры реализовали всего 4308 машин (-49%), тогда как в пиковом для автомобиля 2017 году клиенты купили 10 478 единиц.



На фото: актуальная версия Porsche Panamera

Премьера Porsche Panamera третьего поколения ожидается в 2023 году, на старосветский рынок новинка должна выйти в 2024-ом. В испанском издании motor.es считают, что вместе со сменой поколений модель может перейти на полностью электрическую «начинку». Известно, что к этому времени в Европе появятся «зелёная» новинка от Audi, разрабатываемая в рамках проекта Landjet (станет заменой A8), электроверсии BMW 5 series и 7 series, также подобную «батарейную» модель представит Bentley.



Не исключено, что с целью не отрываться от конкурентов Porsche разработает Panamera третьего поколения с полностью электрической «начинкой». Пока что информации о том, как будет выглядеть «следующая» Панамера, нет, так что у художников есть возможность пофантазировать на эту тему. Так, свой вариант того, какой окажется внешность будущей «батарейной» новинки, предложил дизайнер motor.es.



На фото: салон актуальной версии Porsche Panamera

Судя по рендеру, предполагается, что марка Porsche не станет радикально менять внешность Panamera. Силуэт слегка преобразится за счёт увеличения колёсной базы и уменьшения высоты. Ожидается, что передняя часть позаимствует часть деталей оформления от электрокара Taycan, Так, у новинки в нижней части бампера будет небольшой встроенный воздухозаборник, а под фарами расположат отверстия для направления потока воздуха в колёсные арки.

Кормы будущей электрической Panamera на рендере не видно. Как отметили в испанском издании, эта часть изменится меньше. Задние фонари будут соединены между собой несколькими тонкими нитями светодиодов, проходящими через всю багажной двери. Предполагается, что такой автомобиль не будет «наступать на пятки» Taycan, а станет, скорее, «младшей» моделью, более практичной и доступной по цене.



Рендер Porsche Panamera третьего поколения

В случае, если в компании подтвердят переход Panamera в категорию «электричек», она может стать второй моделью марки, базирующейся на платформе PPE. «Тележка» позволяет размещать до четырёх электромоторов, их совокупная максимальная мощность может достигать 1000 кВт (1359 л.с.). Строить предположения о том, какой будет «начинка» Panamera третьего поколения, пока рано. Не исключено, что модель оснастят аккумуляторами нового поколения (твердотельными).

Напомним, у базового Porsche Taycan единственный электромотор расположен на задней оси. Он состыкован с двухступенчатой коробкой передач, выдаёт пиковые 408 л.с. и постоянные 326 л.с. Батарея ёмкостью 79,2 кВт*ч позволяет проехать 431 км на одной зарядке (расчёт вели по циклу WLTP).

