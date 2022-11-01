Porsche готовится обновить Taycan: первое изображение «зелёного» флагмана

По предварительным данным, посвежевшая версия модели немецкой марки дебютирует в конце следующего года, а в продаже появится в 2024-ом.

История Porsche Taycan пока насчитывает всего лишь несколько лет: электрический флагман марки был представлен в начале сентября 2019 года. За прошлый год модель сумела увеличить показатели продаж в Европе: всего дилеры реализовали 16 250 машин, что на 31,8% больше, чем годом ранее. В 2022-ом Taycan сохраняет положительную динамику: за первые восемь месяцев клиенты купили 10 991 шт., что на 22,2% больше, чем в январе-августе предыдущего года.

На фото: актуальный седан Porsche Taycan

Минувшим летом Kolesa.ru рассказывал о том, что компания Porsche подготовила комплект обновок для Taycan 2023 модельного года. В этот перечень вошли: увеличенный запас хода (без замены тягового аккумулятора), улучшенные возможности для зарядки электрокара, а также другие настройки информационно-развлекательной системы. Однако полноценное обновление «электрички» уже не за горами: предполагается, что посвежевшая версия модели будет представлена в конце следующего года, а в продаже появится в 2024-ом.



Как сообщают зарубежные СМИ, прототип рестайлингового Porsche Taycan уже побывал на первых дорожных тестах, пока что разработка будущей новинки продолжается. Предполагается, что новинка получит весьма скромные, практически «точечные» изменения. Пока что производитель держит внешность посвежевшего электромобиля в тайне, но ничто не мешает художникам представить свои варианты.



Рендер обновлённого седана Porsche Taycan

Рендером обновлённого седана Porsche Taycan с нами поделился дизайнер испанского издания motor.es. Судя по изображению, у «четырёхдверки» будет видоизменённый передний бампер с интегрированным в нижнюю часть немного увеличенным воздухозаборником. Кроме того, может слегка измениться оформление головной оптики, ещё «лицо», вероятно, лишат визуальных «клыков», которые сейчас проходят вертикально по бокам бампера.



На фото: салон актуального Porsche Taycan

Ожидается, что корму «электрички» обновят за счёт иных фонарей и оформления заднего бампера. Кроме того, свою долю обновок получит и интерьер рестайлингового Taycan, которому, скорее всего, изменят настройки многофункционального рулевого колеса. В салоне останется три дисплея, каждый из которых отвечает за свой функционал, а также модели наверняка расширят список оборудования.



По предварительным данным, у посвежевшего Porsche Taycan будут более спортивные настройки шасси. Техника, вероятно, останется прежней. Напомним, у базовой версии единственный электромотор на задней оси выдаёт пиковые 408 л.с. и постоянные 326 л.с., а отдача у версии с приставкой Plus составляет 476 и 380 л.с. соответственно. У варианта Taycan GTS двухмоторная силовая установка, её совокупная пиковая мощность равна 598 л.с., а постоянная – 517 л.с. Ёмкость тяговых батарей варьируется в диапазоне от 79,2 до 93,4 кВт*ч.



Как изменится стоимость обновлённого Porsche Taycan пока не ясно. На сегодняшний день стартовый ценник электрического седана на домашнем рынке, в Германии, составляет 88 399 евро. Taycan Sport Turismo стоит не менее 89 351 евро. Топовый седан Turbo S можно купить за 189 668 евро, а универсал Turbo S Cross Turismo обойдётся как минимум в 191 096 евро.