Porsche разрабатывает свой автомобиль в рамках проекта Landjet: первое изображение

У бренда Porsche дела на европейском рынке в целом идут неплохо. Конечно, в «ковидном» 2020-ом у марки был зафиксирован «минус»: тогда дилеры реализовали 73 840 экземпляров (на 5,4% меньше, чем годом ранее), однако уже в прошлом году Порше удалось вернуться к положительной динамике: клиенты купили 74 973 единицы, что на 1,5% больше, чем годом ранее. В дальнейшем бренд продолжит развивать собственный модельный ряд. Одной из новинок может стать большой седан, разработанный в рамках проекта Landjet.
В этом проекте участвуют три компании – Audi, Porsche и Bentley (бренды входят в состав концерна Volkswagen). Судя по всему, каждая из сторон разрабатывает некий свой автомобиль, объединять их, вероятно, будут платформа и набор силовых установок, а дизайн экстерьера и отделку интерьера, каждый из автопроизводителей создаст самостоятельно.
Ранее Audi на автосалоне в Мюнхене в прошлом году презентовала концепт Grand Sphere, который, вероятно, был разработан в рамках проекта Landjet. Ожидается, что товарный представительский автомобиль впоследствии окажется преемником большого седана Audi A8. А вот никаких даже намёков на то, как будет выглядеть модель Porsche, созданная в ходе этого трёхстороннего партнёрства, пока не было.
Свой вариант того, каким может оказаться соответствующий новый автомобиль Порше (официальное название модель получит позже), представил дизайнер испанского издания motor.es. Ожидается, что модель появится в 2025 году. Судя по рендеру, будущий Porsche окажется большим седаном (в издании отметили, что длина может превысить пять метров), который станет флагманом электрической линейки немецкой марки.
Предполагается, что у модели будет собственное оформление передней части и кормы, при этом в дизайне можно рассмотреть черты внешности электрокара Taycan. Ожидается, что у автомобиля будет обтекаемая форма кузова, сплиттер в нижней части переднего бампера, спойлеры на крыше и багажнике электрической «четырёхдверки». Вероятно, у новинки будет пневмоподвеска.
По предварительным данным, в основу нового электромобиля Porsche ляжет новая платформа SSP разработки Volkswagen (вероятно, модернизированная для нужд спортивного бренда). Информации о «начинке» будущего «зелёного» седана пока практически нет: скорее всего, силовая установка будет двухмоторной. Тяговую батарею разместят между осями, её ёмкость не сообщается. Вероятно, максимальный запас хода на одной зарядке составит порядка 700 км.
Как мы уже отмечали, в актуальной линейке марки имеется электрокар Taycan: модель уже добилась определённого коммерческого успеха. По информации сайта Carsalesbase, в течение «ковидного» 2020-го модель разошлась тиражом в 12 332 экземпляра, а за неполный 2021 год (с января по ноябрь, более свежих данных пока нет) клиенты купили 14 206 единиц (на 37,8% больше, чем за первые 11 месяцев предыдущего года).
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