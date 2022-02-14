Porsche разрабатывает свой автомобиль в рамках проекта Landjet: первое изображение

У бренда Porsche дела на европейском рынке в целом идут неплохо. Конечно, в «ковидном» 2020-ом у марки был зафиксирован «минус»: тогда дилеры реализовали 73 840 экземпляров (на 5,4% меньше, чем годом ранее), однако уже в прошлом году Порше удалось вернуться к положительной динамике: клиенты купили 74 973 единицы, что на 1,5% больше, чем годом ранее. В дальнейшем бренд продолжит развивать собственный модельный ряд. Одной из новинок может стать большой седан, разработанный в рамках проекта Landjet.



На фото: Porsche Taycan

В этом проекте участвуют три компании – Audi, Porsche и Bentley (бренды входят в состав концерна Volkswagen). Судя по всему, каждая из сторон разрабатывает некий свой автомобиль, объединять их, вероятно, будут платформа и набор силовых установок, а дизайн экстерьера и отделку интерьера, каждый из автопроизводителей создаст самостоятельно.



Ранее Audi на автосалоне в Мюнхене в прошлом году презентовала концепт Grand Sphere, который, вероятно, был разработан в рамках проекта Landjet. Ожидается, что товарный представительский автомобиль впоследствии окажется преемником большого седана Audi A8. А вот никаких даже намёков на то, как будет выглядеть модель Porsche, созданная в ходе этого трёхстороннего партнёрства, пока не было.



На фото: салон Porsche Taycan

Свой вариант того, каким может оказаться соответствующий новый автомобиль Порше (официальное название модель получит позже), представил дизайнер испанского издания motor.es. Ожидается, что модель появится в 2025 году. Судя по рендеру, будущий Porsche окажется большим седаном (в издании отметили, что длина может превысить пять метров), который станет флагманом электрической линейки немецкой марки.

Предполагается, что у модели будет собственное оформление передней части и кормы, при этом в дизайне можно рассмотреть черты внешности электрокара Taycan. Ожидается, что у автомобиля будет обтекаемая форма кузова, сплиттер в нижней части переднего бампера, спойлеры на крыше и багажнике электрической «четырёхдверки». Вероятно, у новинки будет пневмоподвеска.



Рендер нового электромобиля Porsche

По предварительным данным, в основу нового электромобиля Porsche ляжет новая платформа SSP разработки Volkswagen (вероятно, модернизированная для нужд спортивного бренда). Информации о «начинке» будущего «зелёного» седана пока практически нет: скорее всего, силовая установка будет двухмоторной. Тяговую батарею разместят между осями, её ёмкость не сообщается. Вероятно, максимальный запас хода на одной зарядке составит порядка 700 км.

Как мы уже отмечали, в актуальной линейке марки имеется электрокар Taycan: модель уже добилась определённого коммерческого успеха. По информации сайта Carsalesbase, в течение «ковидного» 2020-го модель разошлась тиражом в 12 332 экземпляра, а за неполный 2021 год (с января по ноябрь, более свежих данных пока нет) клиенты купили 14 206 единиц (на 37,8% больше, чем за первые 11 месяцев предыдущего года).

