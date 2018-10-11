В то время как дороги Германии уже вовсю бороздят купе 911 нового поколения с рисованными приборами, сенсорными панелями, умными электронными помощниками и прочей новомодной «требухой», от которой у консервативных автомобилистов волосы встают дыбом, фирма Porsche все-таки решилась запустить в серию олдскульный двухместный 911 Speedster уходящего поколения 991, представленный 8 июня в виде концепта. В нем всё, как любят «ветераны»: 500-сильный атмосферный мотор (способен крутиться до 9000 об/мин), 6-ступенчатая МКП, никакой «музыки» (на центральной консоли зияет огромная дыра), «подпиленное» ветровое стекло, «пузыри» обтекателей за спиной, круглые зеркала заднего вида на тонких ножках и крупная бляха заливной горловины на крышке багажник, который у всех 911-х, напомним, находится спереди.

Кузов нового Спидстера сделан на базе 911 Carrera 4 Cabriolet, но снабжен наружными панелями из углепластика, а шасси позаимствовано у модели 911 GT3. Красный цвет предсерийного прототипа, который выставлялся на Парижском автосалоне, отсылает к Спидстеру конца 80-х, а вообще первая модель с таким именем появилась в 50-х годах прошлого века с подачи американского дилера Porsche Макса Хофмана, желавшего порадовать янки по-настоящему быстрой машиной без крыши. Впоследствии двухместные облегченные кабриолеты получили статус культовых и стали особенно желанными экспонатами в гаражах состоятельных автоколлекционеров. Им же адресован и новый Speedster.

1 / 2 Porsche 911 Carrera Speedster 1989 года 2 / 2 Porsche 911 Carrera Speedster 1989 года

В серию Speedster поколения 991 пойдет лишь в следующем году, когда Porsche уже вовсю будет штамповать новые 991-е, и будет особый смак в том, что бок о бок с высокотехнологичными, напичканными электроникой машинами, по конвейеру поплывут «пустые», но при этом очень дорогие (цена, по слухам, будет в районе 200 тысяч евро) спорткары в стилистике 50-х. Всего планируется выпустить 1948 экземпляров нового Спидстера – такой тираж выбран в честь года выдачи фирме Porsche лицензии автопроизводителя, который она и считает годом своего рождения.

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В кругах фанатов Porsche поговаривают, что нынешний Speedster может стать последним в истории, так как атмосферные моторы и ручные коробки теперь стали совершеннейшим анахронизмом в мире элитных спорткаров, а представить без них Speedster нет никакой возможности. Впрочем, Porsche может сделать ход конем и превратить следующий Speedster в электромобиль! Старожилы, конечно, вздрогнут и, быть может, даже обратятся за медицинской помощью, но опыт ультраконсервативой компании Morgan, которая два года назад электрифицировала свой легендарный трехколесный 3 Wheeler, показывает, что «электрошок» – вполне рабочее маркетинговое решение, хотя и жестокое.