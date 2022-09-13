Potential Adventure 1: узкий и мощный однообъёмный вездеход-кемпер из Канады

Канадский стартап Potential Motors из сельского поселения Ханвелл (провинция Нью-Брансуик) представил любопытный однообъёмный электромобиль Adventure 1, который он позиционирует как ORV, то есть Off-Road Recreational Vehicle, что в переводе на русский означает «внедорожная машина для активного отдыха». Узкий корпус шириной 1,62 м позволит Potential Adventure 1 проезжать по лесным тропам, при этом в салоне достаточно места для кухни и полноценной двуспальной кровати.

Идея проекта Adventure 1 родилась после того, как один из основателей стартапа Potential Motors застрял на своём большом и тяжёлом полноприводном вэне в лесу. Adventure 1 имеет потрясающую проходимость и достаточно узкий корпус для того, чтобы уверенно передвигаться по лесным тропам, а леса, как известно, занимают бόльшую часть площади Канады.

Габаритная длина Adventure 1 — 4521 мм, ширина — 1626 мм, колёсная база — 2667 мм. Высота не указана, но видно, что она больше ширины, из-за чего кажется, будто однообъёмник может легко опрокинуться. Potential Motors уверяет, что не опрокинется, потому что центр масс максимально смещён вниз, батарея расположена в полу. Дорожный просвет Adventure 1 — 327 мм, угол въезда — 40 градусов, угол съезда — 45 градусов, ход подвесок — 250 мм.



Potential Adventure 1 будет сертифицирован как UTV, то есть как мотовездеход с автомобильными органами управления, а потому выезд на дороги общего пользования ему заказан. Предполагается, что Adventure 1 будет ехать на прицепе или на буксире за большим внедорожником, пикапом или полноразмерным кемпером, затем буксир бросается на парковке, а команда искателей приключений устремляется в глушь и горы, чтобы провести несколько часов или даже дней на свежем воздухе в труднодоступном для обычных внедорожников живописном месте.



Канадский однообъёмник оснащён двухмоторной силовой установкой (по одному мотору на ось), выдающей совокупно максимальные 612 л.с. и 1000 Нм. Полного заряда батареи ёмкостью 70 кВт·ч должно хватить на 160 км пробега по бездорожью. Подвеска, двигатели и батарея смонтированы на раме, а кузов, судя по рендеру, — каркасно-панельного типа, как у схожей по концепции, но куда менее мощной полноприводной «буханки» Xbus от немецкого стартапа ElectricBrands.

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Кузов Adventure 1 рассчитан на четырёх седоков, но если ехать с ночёвкой и потребуется кровать, то поместятся только двое. В багажнике есть мобильный пищеблок с раковиной, газовой плитой, разделочной доской и ящиками для посуды. Запас питьевой воды на борту — 40 л, а всего в кузове помещается до 2500 л багажа, вдобавок есть вещевой лоток на крыше, туда можно загрузить запасные колёса или спортивный инвентарь. Передняя панель салона выполнена предельно просто, как и положено технике класса UTV.



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Potential Motors уже принимает заказы на Adventure 1 у клиентов из США и Канады, хотя производство начнётся только в 2025 году. Цена кусается — от 136 600 американских долларов! За эти деньги можно купить Ford Bronco Raptor «на полном фарше» плюс жилой прицеп к нему, но разработчики Adventure 1 упирают на эксклюзивность (тираж будет ограниченным) и впечатляющие динамические характеристики, которые, впрочем, пока не объявлены.

