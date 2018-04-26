Российские власти снова не порадовали автомобилистов: не так давно стало известно о подготовке инициативы, предполагающей увеличение размера госпошлин для тех кто получает новые права, а также свидетельство о госрегистрации ТС. В обоих случаях прибавка составит 1 000 рублей. Теперь этот законопроект направили на рассмотрение в Госдуму РФ.

Напомним, сейчас, чтобы получить водительские права на пластиковой основе, граждане платят по 2 000 рублей. Согласно подготовленному правительством законопроекту, сумму надо увеличить до 3 000 рублей, то есть в 1,5 раза. Такой же размер госпошлины распространится на тех, кто меняет удостоверения по истечению срока их действия.

«Цена» другого важного для автовладельца документа, свидетельства о госрегистрации ТС, вырастет сразу в три раза: с нынешних 500 до 1 500 рублей. Инициаторы объясняют, что оба документа – и права, и свидетельство – будут изготавливаться «из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения». Под «новым поколением» в правительстве подразумевают внедрение микрочипов.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что предлагаемое увеличение размеров госпошлин даст приток в федеральный бюджет 42,3 миллиардов рублей ежегодно. С помощью этих денег планируется частично компенсировать затраты МВД на предоставление услуг по выдаче новых водительских удостоверений и оформлению свидетельств регистрации ТС.

По сравнению с предыдущими годами, в 2017 году заметно сократилось количество выданных прав в РФ. Всего за указанный период новые удостоверения получили около 1,33 миллиона человек, этот результат на 33,5% меньше по сравнению с показателем предыдущего года. На долю категории «B» пришлось 1,07 миллиона документов.

В скором времени в России могут ввести так называемые «учебные права»: инициативу рассмотрят в ходе подготовки мер стратегии безопасности движения. Предполагается выдавать их начинающим водителям, а затем менять на постоянные удостоверения в случае отсутствия серьёзных нарушений ПДД. Кстати, наверняка каждый из этих этапов будет платным для граждан, так что это может стать ещё одним вариантом для пополнения бюджета.