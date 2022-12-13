Позор лидера рынка: три модели Maruti Suzuki провалили краш-тесты Global NCAP

Крупнейшая автомобильная компания Индии — Maruti Suzuki — не оправдала ожиданий экспертов Global NCAP по части прогресса в области безопасности: три её субкомпактные модели — Ignis, S-Presso и Swift — получили удручающе низкие оценки за защиту взрослых и детей. В новой сессии краш-тестов Global NCAP участвовал также внедорожник Mahindra Scorpio-N, он заработал максимальные пять звёзд за защиту взрослых, но и к нему есть несколько замечаний.

В начале этого года Минтранс Индии объявил о том, что все новые легковые автомобили в этой стране с октября должны иметь в базовой комплектации шесть подушек безопасности (две фронтальные, две боковые и две оконные), однако в сентябре вступление в силу этого требования было отложено до октября 2023 года — формально из-за невозможности выпустить нужное количество подушек безопасности в условиях глобального дефицита комплектующих, а по неофициальной версии — из-за сильного давления на власти со стороны автопроизводителей.

В свою очередь Global NCAP не стал из-за колебаний правительства откладывать введение новой программы испытаний для Индии, она вступила в силу июле: к фронтальному краш-тесту на скорости 64 км/ч о деформируемый барьер, установленный с 40-процентным перекрытием стороны водителя, добавились два боковых удара — о деформируемый барьер на скорости 50 км/ч и о столб на скорости 29 км/ч, оценка безопасности пешеходов путём обстрела передка машины муляжами частей тела человека (имитируется наезд на скорости 40 км/ч) и оценка системы стабилизации управляемости (ESC). Боковой удар о столб проводится только в случае наличия у автомобиля боковых подушек безопасности. Безопасность пешеходов и ESC оцениваются только у машин, претендующих на максимальную оценку.

Mahindra Scorpio-N

Mahindra Scorpio-N — это новинка индийского авторынка, внедорожник дебютировал минувшим летом, в его базовое оснащение входят только две фронтальные подушки безопасности, но в большинстве выпускаемых экземпляров Scorpio-N боковые и оконные подушки есть, равно как и ESC, а потому внедорожник прошёл оба боковых краш-теста и получил 5 звёзд за защиту взрослых, несмотря на пограничный оранжевый уровень нагрузок на грудных клетках водителя и переднего пассажира при фронтальном ударе. При боковом ударе о столб на грудной клетке водителя зафиксирован высокий коричневый уровень нагрузок, означающий риск получения тяжёлых травм. Оценка защиты детей снижена до 3 звёзд из-за отсутствия трёхточечных ремней на всех сиденьях. Тем не менее в общем и целом эксперты Global NCAP новый внедорожник Mahindra похвалили.



С малолитражками Maruti Suzuki дело обстоит намного хуже. Ignis, S-Presso и Swift имеют в базе только по две фронтальные подушки безопасности, боковые не предлагаются даже за доплату. Ignis, кроме того, вообще не оснащается системой ESC, на S-Presso и Swift она доступна в виде опции. У всех трёх машин кузов признан нестабильным, то есть после одного удара он не способен выдерживать дополнительные нагрузки в сложных авариях. Каждая из трёх моделей получила по одной звезде за защиту взрослых. Защита детей в Swift оценена на одну звезду. Ignis, S-Presso звёзд за защиту детей не заслужили.

Maruti Suzuki Ignis

Кроссовер Maruti Suzuki Ignis представляет смертельную опасность при боковом ударе: на груди манекена зафиксирован максимальный красный уровень нагрузок. При фронтальном ударе на груди водителя зафиксирован высокий коричневый уровень нагрузок — скорее всего, после ДТП ему понадобится госпитализация.



Maruti Suzuki S-Presso

Кроссовер Maruti SuzukiS-Presso сносно пережил боковой краш-тест, но при фронтальном ударе на груди водителя зафиксирован максимальный красный уровень нагрузок — шансов выжить почти нет.



Maruti Suzuki Swift

Хэтчбек Maruti Suzuki Swift очень слабо защищает грудь водителя при фронтальном и боковом ударах — коричневый уровень нагрузок. Кроме того, при фронтальном ударе из-за сильной деформации пола водитель рискует лишиться ступней — красный уровень опасности. Между тем в краш-тестах Euro NCAP, которые актуальный Swift прошёл ещё в 2017 году, таких проблем со структурой кузова не было, ногам водителя ничего не угрожало…



Добавим, что Maruti Suzuki Swift сейчас входит в пятёрку бестселлеров индийского рынка, в одном только ноябре продано 15 153 шт. Ignis и S-Presso продаются заметно хуже — 5087 и 2588 шт. в ноябре соответственно. Абсолютным лидером индийского рынка в последнем осеннем месяце стал хэтчбек Maruti Suzuki Baleno – реализовано 20 945 шт.

