Praga Bohema: лёгкий чешский суперкар с форсированный мотором от Nissan GT-R

Чешская компания Praga решила попытать счастья в высшем эшелоне автомобильного рынка и представила первый в своей истории дорожный суперкар, получивший имя Bohema. Кузов и шасси Bohema компания спроектировала сама, силовой агрегат покупной, цена — от 1,28 млн евро.

Почти неизвестная широкому кругу автолюбителей компания Praga была основана в конце XIX века как предприятие тяжёлого машиностроения, а производством автомобилей она занялась в 1907 году, с которого и ведёт свою официальную хронологию. До Второй мировой войны компания производила легковые и грузовые автомобили, бронемашины и танки, мотоциклы, сельхозтехнику, автобусы и самолёты. После войны компания была национализирована и к середине 60-х пала жертвой плановой экономики, производство автомобилей прекратилось. После развала соцблока в конце 80-х остатки компании были приватизированы и сегодня Praga известна как производитель трековых суперкаров, картов, ралли-рейдовых грузовиков и лёгких гражданских самолётов. Bohema — первая в новейшей истории компании попытка сделать дорожный автомобиль с использованием гоночного опыта.

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Praga Bohema — среднемоторный двухместный заднеприводный суперкар, в основе которого лежит углепластиковый монокок собственной разработки. Наружное оперение кузова и многие детали шасси также выполнены из углепластика. Габаритная длина суперкара — 4506 мм, ширина — 2070 мм, высота — 1058 мм. Снаряженная масса без топлива — 982 кг, объём топливного бака — 74 л. Продуманное аэродинамическое оперение создаёт 900 кг прижимной нагрузки на скорости 250 км/ч.



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Двигатель поставляет компания Nissan — это 3,8-литровый наддувный V6 от Nissan GT-R текущего поколения R35. Стоковый мотор отправляется на прокачку в британское тюнинг-ателье Litchfield, здесь его разбирают и комплексно модернизируют, в частности устанавливают систему смазки с сухим картером, новые, более производительные турбомопрессоры и титановую систему выпуска. Итоговая отдача — 710 л.с. при 6800 об/мин и 725 Нм при 3000-6000 об/мин. Коробка передач — 6-ступенчатая «секвенталка» Hewland. Разгон до 100 км/ч занимает менее 2,3 с, максимальная скорость — свыше 300 км/ч.

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Bohema имеет короткоходную гоночную подвеску типа пуш-род «по кругу», но при этом утверждается, что плавность хода на дорогах общего пользования вполне приемлемая. Для багажа есть два отделения в задних крыльях общей вместимостью 100 л, причём для каждого отделения имеется свой кожаный кофр с ручкой, который можно с комфортом упаковать дома. Тормоза — карбон-керамический диаметром 380 мм на всех колёсах, с 6-поршневыми суппортами. Колёса — 18-дюймовые на передней оси и 19-дюймовые на задней.



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Из-за гоночных генов кокпит у Bohema узкий, но в нём помещаются двое взрослых мужчин ростом под 2 м. Из удобств есть кондиционер, пульт управления им стилизован под самолёт и помещён под крышей, там же находится кнопка запуска двигателя. Основные ездовые настройки «зашиты» в многофункциональный штурвал со встроенным в него щитком приборов. Справа от штурвала есть крепление для смартфона, который будет выполнять роль мультимедийной системы. В дверях и за сиденьями предусмотрены карманы для мелочей и бутылок с водой. Главный материал отделки — алькантара, «разбавленная» местами гладкой кожей и углепластиком. Двигатель и коробка передач не являются частью силовой структуры кузова, а потому уровень шума и вибраций в салоне достаточной низкий по меркам сегмента бензиновых суперкаров.



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Praga выпустит всего 89 экземпляров Bohema в честь 89-летней годовщины победы Praga Alfa в гонке «1000 миль Чехословакии» 1933 года. Сборка начнётся в 2023 году, ей будет заниматься чешская гоночная команда Kresta Racing, с которой Praga сотрудничает уже много лет. В 2023 году будет выпущено не более 10 экземпляров, далее — примерно по 20 машин в год.

