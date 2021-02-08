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  • Практичный пикап: в Ford объяснили, почему новый F-150 Raptor лишили «полуторной» кабины

Практичный пикап: в Ford объяснили, почему новый F-150 Raptor лишили «полуторной» кабины

08.02.2021 125 0 0

Как оказалось, у предшественника такая версия пользовалась очень скромным спросом, поэтому в ходе смены поколений от неё решили избавиться.

 

Продажи F-series четырнадцатого поколения стартовали на домашнем рынке в конце прошлого года. Этот пикап в течение последних нескольких лет остаётся самым продаваемым автомобилем в США. По итогам 2020-го грузовик разошёлся тиражом 787 422 экземпляра, что на 12,2% меньше, чем годом ранее. «Минус» объясняется ожиданием выхода нового F-series, а также последствиями ограничений, введённых из-за ковида. В семействе имеется также топовая версия (в линейке – c 2009 года): «следующий» F-150 Raptor компания представила на минувшей неделе.

На фото: новый Ford F-150 Raptor

﻿О том, что у версии Raptor не будет «полуторной» кабины (исполнения SuperCab с двумя распашными передними дверями), заговорили довольно давно. В ходе недавней презентации новинки это подтвердили официально. Теперь в линейке есть только двухрядный вариант SuperCrew – у такого топового пикапа четыре полноценные двери.

В компании объяснили, почему линейка F-series лишилась версии SuperCab. По данным сайта Ford Authority, дело оказалось вовсе не в инженерных сложностях или проблемах с цепочкой поставок… на самом деле, всё решили деньги. Дело в том, что предшественника Раптора в этом варианте «попроще» почти никто из клиентов не покупал (о числе проданных машин издание не сообщает). Ведь само по себе исполнение с этой приставкой является топовым продуктом, а значит, покупатели не против доплатить за более высокий уровень комфорта, к примеру, за четыре полноценные двери.

Напомним, новый Раптор отличается от обычной версии за счёт рельефного капота и затемнённой радиаторной решётки. Автомобиль получил другую головную оптику: фары соединены между собой линией, которая проходит по верхней кромке решётки. Корма иная за счёт затемнённых задних фонарей и иной задней двери. Бамперы новинки выполнены из стали, кроме того, двойные выхлопные патрубки находятся выше, чем раньше: это повлияло на дорожный просвет (у грузовика с 37-дюймовыми внедорожными шинами показатель составляет 333 мм).

Если изменения у F-150 Raptor в том числе и в салоне. У нового пикапа диагональ виртуальной «приборки» составляет 12 дюймов, а мультимедийная система имеет функцию обновления «по воздуху». Опционально доступны преобразователь для подключения внешних электроприборов (мощностью до 2 кВт) и спортивные кресла-ковши Recaro.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, у нового топового пикапа остался прежний двигатель: битурбомотор V6 EcoBoost объёмом 3,5 литра. Его характеристики для Раптора новой генерации пока не назвали, а у прошлого его отдача составляла 457 л.с. (максимальный крутящий момент – 692 Нм). Этот мотор идёт в комплекте с десятиступенчатым «автоматом», у грузовика полный привод с многодисковой муфтой подключения передних колёс.

Отметим, в следующем году Ford пообещал новую версию популярного в Штатах пикапа. Она получит прибавку к названию Raptor R. Такой вариант оснастят мотором V8, по предварительным данным, его объём составит 5,2 литра (такая «начинка» сейчас имеется в гамме актуального Mustang Shelby GT500).

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