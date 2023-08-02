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Правила ОСАГО, утверждённые ЦБ, отправили на проверку в Верховный суд

02.08.2023 40 1 0

Речь идёт о норме, которая позволяет страховщикам прекращать страховой договор при выявлении ложных или неполных сведений.

Полис обязательного страхования автогражданской ответственности на сегодняшний день является обязательным для всех водителей в РФ. Нормы, регулирующие этот сегмент страхования, утверждены регулятором, роль которого исполняет Центральный банк. Теперь правила ОСАГО проверит Верховный суд РФ: причиной послужило дело автомобилистки, которая не смогла получить компенсацию после того, как попала в ДТП не по своей вине.

Правила ОСАГО, которые попали под внимание Верховного суда, касаются прав страховщиков прекращать действие договора «автогражданки» в случае выявления «ложных или неполных» сведений, предоставленных клиентом (то есть страхователем). По причине нарушения норм Гражданского кодекса с иском к Центробанку обратилась автовладелица, не получившая компенсацию за повреждённую в аварии машину.

Дорожно-транспортное происшествие произошло ещё в марте 2020 года. Виновником аварии был признан водитель, который оказался таксистом, не сообщившим своей страховой компании о том, что занимается коммерческими пассажирскими перевозками (в среднем полис ОСАГО для таксистов обходится дороже, чем для обычных водителей). В результате компания, согласно пункту 1.15 правил страхования, в одностороннем порядке расторгла договор автогражданки из-за предоставления ложных сведений.

Страховщик не стал платить пострадавшей стороне (сумма ущерба была равна примерно 100 тыс. рублей), так как на момент аварии оформленный в мае 2019 года полис ОСАГО уже считался недействующим (компания расторгла договор 1 декабря 2019-го). Теперь собственница повреждённого в ДТП автомобиля с помощью иска требует признать правила ОСАГО частично не действующими. Ответчиком по делу выступает Центробанк, утвердивший указанные нормы.

Истица считает, что пункт 1.15 правил страхования противоречит статье 944 Гражданского кодекса РФ, которая не разрешает страховщику признавать договор страхования недействительным в случае, «если обстоятельства, о которых умолчал страхователь, уже отпали». Дело в том, что водитель, ставший виновником аварии, лишился лицензии таксиста ещё в июле 2019 года, тогда как полис отозвали позже, в декабре.

Как сообщает «Коммерсант», в Российском союзе автостраховщиков считают, что пункт 1.15 правил ОСАГО не противоречит статье Гражданского кодекса РФ. В Центральном банке заявили, что озвучат свою позицию по этому вопросу в ходе судебного заседания. В «АльфаСтраховании» отметили, что уведомили клиента о прекращении действия его полиса из-за ложных сведений. «Правомерность действий компании была подтверждена решениями финансового уполномоченного и суда», – добавил страховщик.

По мнению адвоката потерпевшей Андрея Сологубова, решение Верховного суда по итогам проверки  окажется важным для многих автомобилистов. Ссылаясь на СМИ, он заявил, что «более половины таксистов в Московском регионе используют неправильно оформленные полисы, при этом около 60% аварий происходит именно с участием данной категории таксистов». Причём, по словам руководителя центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислава Швагеруса, проблема в том, что страховщики продолжают массово отказывать в оформлении полисов этой категории водителей.

Россия авто и общество законы ДТП

 

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1 комментарий
02.08.2023 18:15
Roman Mangrim

Будет ли это распространяться на ОСАГО в которых неверные данные ввел страховой агент? А то т.н"ОСАГО без выплаты сейчас на каждой второй машине до 100к

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