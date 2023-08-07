Правила проверки водителей на состояние опьянения изучит Верховный суд РФ

Актуальные правила проверки автомобилистов на состояние опьянения изучит Верховный суд. Их законность была поставлена под сомнение в ходе рассмотрения одного дела о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Курганской области. Водитель, которого признали виновным в этой аварии, обратился в ВС в иском к МВД: он считает, что из-за «правовой неопределённости» и «возможности произвольного толкования» норм сотрудники ГИБДД могут отправлять автомобилистов на проверку к медикам по своему усмотрению.

Согласно актуальным терминам, которые использует ведомство, проверка на наличие алкоголя в выдохе у сотрудника ГИБДД называется освидетельствованием и проводится с помощью алкометра. А последующая проверка у врача, для которой может быть использован как алкометр, так и анализ крови/мочи, считается медицинским освидетельствованием.



С подробностями дела ознакомился «Коммерсант». Водитель легкового автомобиля, проживающий в Курганской области, врезался в грузовик; ДТП произошло 20 апреля 2022 года. По словам его адвоката, инспекторы ГИБДД, решили, что водитель находится в беспомощном состоянии, и вызвали скорую помощь. В результате медики взяли кровь у водителя легковушки и провели с помощью этого образца медицинское освидетельствование.

Согласно поступившей в Верховный суд жалобе автомобилиста, после аварии он находился в сознании и был готов пройти освидетельствование, однако эту процедуру ему никто не предложил. Соответственно у ГИБДД не было юридических оснований для того, чтобы направить водителя на медицинское освидетельствование.



В постановлении правительства указано, что в списке оснований для направления водителей к врачу числятся: отказ от освидетельствования у сотрудника ГИБДД, несогласие автомобилиста с его результатами, а ещё отрицательный результат, но при наличии «достаточных оснований» инспектору считать, что автомобилист нетрезв: запах алкоголя изо рта, покраснение кожных покровов, невнятная речь и т.д.

По словам адвоката истца, в актуальных правилах процедура и основания для направления на медицинское освидетельствование водителей, находящихся в беспомощном состоянии, не описаны и не расшифрованы. Кроме того, из документа неясно, что именно следует понимать под беспомощным состоянием. Это не только нарушает права водителей «на справедливое судебное разбирательство», но и противоречит КоАП, считает обратившаяся в ВС сторона.



В МВД не считают, что нынешнее ведомственное постановление допускает произвольное толкование. В ведомстве подчеркнули, что в рассматриваемом случае сотрудники ГИБДД выявили «совокупность признаков» нетрезвого состояния водителя еще до аварии: к ним отнесли грубое нарушение ПДД, отказ остановиться по требованию, а также необходимость преследовать его на патрульном автомобиле.

Адвокат Лев Воропаев отметил, что беспомощное и бессознательное состояние у водителей наступает, чаще всего, после ДТП. В таких случаях пострадавших, как правило, направляют сразу к врачу без этапа «продувки» у сотрудника ГИБДД.