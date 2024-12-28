Новые авто ×

Предложение на новые авто за год выросло на 45,3%

28.12.2024 12 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению и ценам на новые автомобили за 2024 год. Оказалось, что количество объявлений о продаже новых авто год к году выросло на 45,3%, а средняя цена1 осталась практически неизменной и составила 2 950 000 рублей. 

По данным платформы, среди марок по доле в предложении лидирует Chery: на нее приходится 14,51% от всех объявлений. На втором месте – ВАЗ (LADA) с долей 13,5% от предложения, на третьем – HAVAL с 11,19%. Четвертую строку рейтинга занял Geely с 10,81%, а пятую – Changan с 7,69%. Наиболее заметный прирост предложения – именно у марки Changan: по сравнению с 2023 годом количество объявлений выросло в 2,5 раза.

На первом месте по предложению среди моделей оказалась Chery Tiggo 7 Pro Max, в прошлом году занимавшая четвертую строку: ее доля составила 5,67%. На второй строке рейтинга – OMODA C5 с долей 5,52%, а на третьей – ВАЗ (LADA) Granta с 4,72%. Четвертую строку занял HAVAL Jolion, получивший 4,17% от всех объявлений, а пятую – Chery Tiggo 4 Pro с 3,85%. Также в топ-10 вошли ВАЗ (LADA) Vesta, JAECOO J7, Geely Monjaro, Chery Tiggo 8 Pro Max и HAVAL M6.

По динамике среди моделей лидирует JAECOO J7: количество объявлений о продаже этой машины выросло в 6,8 раза. Также внушительный прирост показали за год Geely Monjaro (в 3,4 раза) и HAVAL M6 (в 3,3 раза).

Одним из основных драйверов развития рынка новых авто стали китайские бренды: все марки из рейтинга продемонстрировали прирост предложения от 46% и выше, что отражает в том числе растущее доверие дилеров к производителям из Поднебесной. Интерес потребителей к таким авто также увеличивается: по данным нашего исследования, треть респондентов готова приобрести автомобиль китайской марки. В условиях такого роста предложения помочь покупателям выбрать и купить автомобиль может Авито Авто, в том числе бейджи в объявлениях на платформе. Например, стикер «Условия фиксируются» говорит о возможности оставить заявку на понравившийся автомобиль, согласно которой дилер сохранит для вас предложение на 48 часов. Это позволит зафиксировать цену и спецпредложения из объявления и приобрести выбранную машину на желаемых условиях.
Артем Хомутинников
руководитель продаж направления «Новые авто» в Авито Авто

Топ-10 новых автомобилей по доле в предложении, Россия, 16 декабря – 15 декабря 2024 года, Авито Авто

МаркаМодельДоля в предложенииСредняя цена1, руб.
CheryTiggo 7 Pro Max5,67%2 950 000
OMODAC55,52%2 950 000
ВАЗ (LADA)Granta4,72%1 048 000
HavalJolion4,17%2 498 000
CheryTiggo 4 Pro3,85%2 260 000
ВАЗ (LADA)Vesta3,31%1 642 000
JAECOOJ72,88%3 550 000
GeelyMonjaro2,87%4 775 000
CheryTiggo 8 Pro Max2,42%4 000 000
HavalM61,95%2 299 000
авторынок новые авто
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / История Чешский рафик: как Skoda создала свой единственный микроавтобус и выпускала его более 40 лет В наше время чешская марка Skoda хорошо известна благодаря своим легковушкам и кроссоверам, хотя еще с тридцатых годов она выпускает грузовики и большие автобусы. Но в истории марки была одн... 290 1 1 28.12.2024
Статьи / Авто и технологии Моторные масла Gazpromneft: полевые испытания в рамках Tro-Phy-Gital Tour 2024 Моторные масла Gazpromneft Premium N 5W-40 и Gazpromneft Diesel Premium 5W-40 прошли масштабную проверку на прочность в ходе Tro-Phy-Gital Tour 2024. 540 1 0 27.12.2024
Статьи / Авто с пробегом BMW 7 Series IV (E65/E66) c пробегом: старый кузов, бедные владельцы и богатые сервисмены «Семёрка» BMW с индексом E65 – идеальный пример того, как рынок издевается над чувствами пуристов. Она до сих пор считается эстетами откровенно уродливой и по большому счёту мало кому интере... 1465 8 3 27.12.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 66720 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 53444 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв На все четыре лапы: полевой тест-драйв полноприводного ГАЗ Соболь NN 4WD Появление нового Соболя NN вызвало среди фанатов марки скорее радость, а не восторг. Оно и понятно: всё-таки Соболь, по мнению многих, должен быть полноприводным, а как раз полного привода с... 21999 11 9 30.07.2024
Обсуждаемое
10 Внедорожник Ваше величество, добро пожаловать в грязь: тест-драйв Tank 700
8 Седан BMW 7 Series IV (E65/E66) c пробегом: старый кузов, бедные владельцы и богатые сервисмены
4 Внедорожник Стартовало производство внедорожника Lada Niva Sport, известны официальные подробности
Новые комментарии
Change privacy settings