Предложение на новые авто за год выросло на 45,3%

По данным платформы, среди марок по доле в предложении лидирует Chery: на нее приходится 14,51% от всех объявлений. На втором месте – ВАЗ (LADA) с долей 13,5% от предложения, на третьем – HAVAL с 11,19%. Четвертую строку рейтинга занял Geely с 10,81%, а пятую – Changan с 7,69%. Наиболее заметный прирост предложения – именно у марки Changan: по сравнению с 2023 годом количество объявлений выросло в 2,5 раза.
На первом месте по предложению среди моделей оказалась Chery Tiggo 7 Pro Max, в прошлом году занимавшая четвертую строку: ее доля составила 5,67%. На второй строке рейтинга – OMODA C5 с долей 5,52%, а на третьей – ВАЗ (LADA) Granta с 4,72%. Четвертую строку занял HAVAL Jolion, получивший 4,17% от всех объявлений, а пятую – Chery Tiggo 4 Pro с 3,85%. Также в топ-10 вошли ВАЗ (LADA) Vesta, JAECOO J7, Geely Monjaro, Chery Tiggo 8 Pro Max и HAVAL M6.
По динамике среди моделей лидирует JAECOO J7: количество объявлений о продаже этой машины выросло в 6,8 раза. Также внушительный прирост показали за год Geely Monjaro (в 3,4 раза) и HAVAL M6 (в 3,3 раза).
Одним из основных драйверов развития рынка новых авто стали китайские бренды: все марки из рейтинга продемонстрировали прирост предложения от 46% и выше, что отражает в том числе растущее доверие дилеров к производителям из Поднебесной. Интерес потребителей к таким авто также увеличивается: по данным нашего исследования, треть респондентов готова приобрести автомобиль китайской марки. В условиях такого роста предложения помочь покупателям выбрать и купить автомобиль может Авито Авто, в том числе бейджи в объявлениях на платформе. Например, стикер «Условия фиксируются» говорит о возможности оставить заявку на понравившийся автомобиль, согласно которой дилер сохранит для вас предложение на 48 часов. Это позволит зафиксировать цену и спецпредложения из объявления и приобрести выбранную машину на желаемых условиях.
Топ-10 новых автомобилей по доле в предложении, Россия, 16 декабря – 15 декабря 2024 года, Авито Авто
|Марка
|Модель
|Доля в предложении
|Средняя цена1, руб.
|Chery
|Tiggo 7 Pro Max
|5,67%
|2 950 000
|OMODA
|C5
|5,52%
|2 950 000
|ВАЗ (LADA)
|Granta
|4,72%
|1 048 000
|Haval
|Jolion
|4,17%
|2 498 000
|Chery
|Tiggo 4 Pro
|3,85%
|2 260 000
|ВАЗ (LADA)
|Vesta
|3,31%
|1 642 000
|JAECOO
|J7
|2,88%
|3 550 000
|Geely
|Monjaro
|2,87%
|4 775 000
|Chery
|Tiggo 8 Pro Max
|2,42%
|4 000 000
|Haval
|M6
|1,95%
|2 299 000
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