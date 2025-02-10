Предложение новых авто за год выросло на 50%

Эксперты Авито Авто проанализировали данные за январь 2025 года по предложению и ценам на новые автомобили, а также интерес пользователей платформы к этой категории автомобилей. Оказалось, что в сравнении с январем 2024 года интерес к новым машинам увеличился на 42,4%, а предложение на них – на 50,4%. При этом средняя цена 1 осталась практически неизменной и составила 2 960 000 рублей.

По данным Авито Авто, пользователи платформы в январе 2025 года были больше всего заинтересованы в новых автомобилях марок ВАЗ (LADA), HAVAL, Chery, Geely и Changan. При этом по сравнению с январем 2024 года интерес наиболее заметно вырос на ТС бренда HAVAL – в 2,2 раза. Лидером по динамике предложения среди марок из топ-5 стала ВАЗ (LADA): прирост числа объявлений составил 96%.

Среди моделей по доле в интересе пользователей платформы лидирует ВАЗ (LADA) Grantaс показателем 9,2%. На втором месте – еще одна модель этого же бренда – ВАЗ (LADA) Vesta (5,4%). Третью строку занял HAVAL Jolion (3,5%), четвертую – Москвич 3 (2,7%). Замыкает топ-5 ВАЗ (LADA) Niva Legend (2,6%). Лидером по динамике интереса за год среди топ-10 стал ВАЗ (LADA) Largus.

По количеству объявлений на платформе в январе 2025 года лидирует Chery Tiggo 7 Pro Max с долей 5,3%. В тройке лидеров также оказались OMODA C5 (5,2%) и ВАЗ (LADA) Granta (4,6%). По динамике на первом месте также оказался ВАЗ (LADA) Largus.

Лидером по динамике предложения и интереса в сравнении с январем 2024 года стал ВАЗ (LADA) Largus, что связано в том числе с возобновлением производства модели ижевской сборки после 2-летнего перерыва. Существенный рост интереса к новым моделям автомобилей в целом обусловлен их улучшенными характеристиками и повышенной технологичностью, а также зачастую незначительной разницей в цене по сравнению с автомобилями с пробегом в этом же сегменте. Сейчас при выборе нового автомобиля пользователи Авито Авто могут воспользоваться возможностью зафиксировать условия покупки понравившегося варианта. В объявлениях, отмеченных стикером «Условия фиксируются», все параметры выбранного предложения, включая стоимость и действующие спецпредложения, сохраняются неизменными в течение 48 часов, что дает покупателям дополнительную уверенность при принятии решения. Никита Ивахненко руководитель направления «Новые авто» в Авито

Топ-10 новых авто по интересу пользователей платформы Авито Авто, январь 2025 г., Россия

Марка Модель Доля в интересе Средняя цена 1 , руб. ВАЗ (LADA) Granta 9,2% 1 084 000 ВАЗ (LADA) Vesta 5,4% 1 719 000 HAVAL Jolion 3,5% 2 549 000 Москвич 3 2,7% 1 770 000 ВАЗ (LADA) Niva Legend 2,6% 1 104 000 Chery Tiggo 7 Pro Max 2,4% 3 070 000 Chery Tiggo 4 Pro 2,1% 2 100 000 OMODA C5 2% 2 834 000 Jetour Dashing 1,9% 2 840 000 ВАЗ (LADA) Largus 1,8% 1 703 000

1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.