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Предложение новых авто за год выросло на 50%

10.02.2025 70 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали данные за январь 2025 года по предложению и ценам на новые автомобили, а также интерес пользователей платформы к этой категории автомобилей. Оказалось, что в сравнении с январем 2024 года интерес к новым машинам увеличился на 42,4%, а предложение на них – на 50,4%. При этом средняя цена1 осталась практически неизменной и составила 2 960 000 рублей.  

По данным Авито Авто, пользователи платформы в январе 2025 года были больше всего заинтересованы в новых автомобилях марок ВАЗ (LADA), HAVAL, Chery, Geely и Changan. При этом по сравнению с январем 2024 года интерес наиболее заметно вырос на ТС бренда HAVAL – в 2,2 раза. Лидером по динамике предложения среди марок из топ-5 стала ВАЗ (LADA): прирост числа объявлений составил 96%.

Среди моделей по доле в интересе пользователей платформы лидирует ВАЗ (LADA) Grantaс показателем 9,2%. На втором месте – еще одна модель этого же бренда – ВАЗ (LADA) Vesta (5,4%). Третью строку занял HAVAL Jolion (3,5%), четвертую – Москвич 3 (2,7%). Замыкает топ-5 ВАЗ (LADA) Niva Legend (2,6%). Лидером по динамике интереса за год среди топ-10 стал ВАЗ (LADA) Largus.

По количеству объявлений на платформе в январе 2025 года лидирует Chery Tiggo 7 Pro Max с долей 5,3%. В тройке лидеров также оказались OMODA C5 (5,2%) и ВАЗ (LADA) Granta (4,6%). По динамике на первом месте также оказался ВАЗ (LADA) Largus.

Лидером по динамике предложения и интереса в сравнении с январем 2024 года стал ВАЗ (LADA) Largus, что связано в том числе с возобновлением производства модели ижевской сборки после 2-летнего перерыва. Существенный рост интереса к новым моделям автомобилей в целом обусловлен их улучшенными характеристиками и повышенной технологичностью, а также зачастую незначительной разницей в цене по сравнению с автомобилями с пробегом в этом же сегменте. Сейчас при выборе нового автомобиля пользователи Авито Авто могут воспользоваться возможностью зафиксировать условия покупки понравившегося варианта. В объявлениях, отмеченных стикером «Условия фиксируются», все параметры выбранного предложения, включая стоимость и действующие спецпредложения, сохраняются неизменными в течение 48 часов, что дает покупателям дополнительную уверенность при принятии решения.
Никита Ивахненко
руководитель направления «Новые авто» в Авито

Топ-10 новых авто по интересу пользователей платформы Авито Авто, январь 2025 г., Россия

МаркаМодельДоля в интересеСредняя цена1, руб.
ВАЗ (LADA)Granta9,2%1 084 000
ВАЗ (LADA)Vesta5,4%1 719 000
HAVALJolion3,5%2 549 000
Москвич32,7%1 770 000
ВАЗ (LADA)Niva Legend2,6%1 104 000
CheryTiggo 7 Pro Max2,4%3 070 000
CheryTiggo 4 Pro2,1%2 100 000
OMODAC52%2 834 000
JetourDashing1,9%2 840 000
ВАЗ (LADA)Largus1,8%1 703 000

1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.

авторынок новые авто
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