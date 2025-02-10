Предложение новых авто за год выросло на 50%

По данным Авито Авто, пользователи платформы в январе 2025 года были больше всего заинтересованы в новых автомобилях марок ВАЗ (LADA), HAVAL, Chery, Geely и Changan. При этом по сравнению с январем 2024 года интерес наиболее заметно вырос на ТС бренда HAVAL – в 2,2 раза. Лидером по динамике предложения среди марок из топ-5 стала ВАЗ (LADA): прирост числа объявлений составил 96%.
Среди моделей по доле в интересе пользователей платформы лидирует ВАЗ (LADA) Grantaс показателем 9,2%. На втором месте – еще одна модель этого же бренда – ВАЗ (LADA) Vesta (5,4%). Третью строку занял HAVAL Jolion (3,5%), четвертую – Москвич 3 (2,7%). Замыкает топ-5 ВАЗ (LADA) Niva Legend (2,6%). Лидером по динамике интереса за год среди топ-10 стал ВАЗ (LADA) Largus.
По количеству объявлений на платформе в январе 2025 года лидирует Chery Tiggo 7 Pro Max с долей 5,3%. В тройке лидеров также оказались OMODA C5 (5,2%) и ВАЗ (LADA) Granta (4,6%). По динамике на первом месте также оказался ВАЗ (LADA) Largus.
Лидером по динамике предложения и интереса в сравнении с январем 2024 года стал ВАЗ (LADA) Largus, что связано в том числе с возобновлением производства модели ижевской сборки после 2-летнего перерыва. Существенный рост интереса к новым моделям автомобилей в целом обусловлен их улучшенными характеристиками и повышенной технологичностью, а также зачастую незначительной разницей в цене по сравнению с автомобилями с пробегом в этом же сегменте. Сейчас при выборе нового автомобиля пользователи Авито Авто могут воспользоваться возможностью зафиксировать условия покупки понравившегося варианта. В объявлениях, отмеченных стикером «Условия фиксируются», все параметры выбранного предложения, включая стоимость и действующие спецпредложения, сохраняются неизменными в течение 48 часов, что дает покупателям дополнительную уверенность при принятии решения.
Топ-10 новых авто по интересу пользователей платформы Авито Авто, январь 2025 г., Россия
|Марка
|Модель
|Доля в интересе
|Средняя цена1, руб.
|ВАЗ (LADA)
|Granta
|9,2%
|1 084 000
|ВАЗ (LADA)
|Vesta
|5,4%
|1 719 000
|HAVAL
|Jolion
|3,5%
|2 549 000
|Москвич
|3
|2,7%
|1 770 000
|ВАЗ (LADA)
|Niva Legend
|2,6%
|1 104 000
|Chery
|Tiggo 7 Pro Max
|2,4%
|3 070 000
|Chery
|Tiggo 4 Pro
|2,1%
|2 100 000
|OMODA
|C5
|2%
|2 834 000
|Jetour
|Dashing
|1,9%
|2 840 000
|ВАЗ (LADA)
|Largus
|1,8%
|1 703 000
1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.
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