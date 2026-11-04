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  • Представлен кроссовер Jetour Freedom 7 – теперь младший в семействе

Представлен кроссовер Jetour Freedom 7 – теперь младший в семействе

04.11.2026 1299 0 0
Представлен кроссовер Jetour Freedom 7 – теперь младший в семействе

Бренд Jetour вывел на домашний рынок паркетник Freedom 7. Модель доступна с бензиновым турбомотором 1.5 и роботом. На выбор предложены четыре комплектации.

Кроссовер Jetour Freedom 7 (марка Jetour принадлежит компании Chery) официально анонсировали в октябре. Теперь в Китае провели полноценную презентацию, раскрыли комплектации и цены и дали старт продажам. Напомним, что совсем новой разработкой SUV не является – это еще одна версия модели, которая на домашнем рынке присутствует вот уже пару лет. Так, исходный паркетник дебютировал в 2024-м в виде гибрида, в Поднебесной он зовется Jetour Shanhai T1. В 2025-м там появился чисто бензиновый кроссовер – «просто» Jetour Freedom. А в этом году семейство пополнил «традиционный» же Jetour Freedom 7 Plus с оригинальным дизайном. Так вот Jetour Freedom 7 – это тоже кроссовер только с ДВС, и тоже с собственным обликом. В линейке марки он пришел на смену Freedom без «семерки» в названии. То есть именно представленный сегодня паркетник ныне открывает семейство. Ну и добавим, что за пределами Китая кроссовер Freedom/Shanhai T1 известен под единым обозначением Jetour T1.

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Итак, у Jetour Freedom 7 свои бамперы и радиаторная решетка, на которой вдобавок красуется крупная надпись с названием бренда. Форму фар и задних фонарей менять не стали, но диодная начинка – другая. На багажной двери расположен «рюкзак».

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Длина Freedom 7 равна 4651 мм (с учетом «рюкзака» — 4749 мм), ширина – 1967 мм, высота – 1840 мм. Колесная база – те же 2800 мм, что и у Jetour T1 для глобального рынка, тогда как у прочих паркетников семейства для Китая расстояние между осями составляет 2810 мм. Паспортный дорожный просвет Jetour Freedom 7 – 185 мм.

В салоне установлена новая передняя панель, причем она более строгая, чем у остальных кроссоверов T1/Freedom. «Семерке» еще достался двухспицевый руль. А за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок, тогда как остальные кроссоверы имеет привычный селектор коробки.

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Всего у Jetour Freedom 7 четыре комплектации. В базе есть: 18-дюймовые колеса, светодиодная оптика, виртуальная приборка на 10,25 дюйма, мультимедийная система с экраном диагональю 15,6 дюйма, климат-контроль, камеры кругового обзора и круиз-контроль. Начиная со второй по старшинству версии появляются 19-дюймовые диски, панорамный люк и беспроводная зарядка для смартфона. Дорогие исполнения – это еще подогрев и вентиляция передних сидений (пассажирское вдобавок имеет откидную подставку для ног), адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения.

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Кроссовер Jetour Freedom 7 предложен исключительно с бензиновой турбочетверкой 1.5 (184 л.с.), семиступенчатым роботом и передним приводом. К примеру, старший «традиционный» Freedom 7 Plus по умолчанию полноприводный, он оснащен бензиновым турбомотором 2.0 (254 л.с.) и классическим восьмиступенчатым автоматом.

Без учета акций за Jetour Freedom 7 сейчас просят 113 900 – 134 900 юаней, что эквивалентно около 1,39 млн – 1,64 млн рублей по актуальному курсу.

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