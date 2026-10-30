Семейство Jetour T1/Freedom пополнит новый кроссовер с собственным дизайном

Премьеру объявленного новой моделью паркетника Jetour Freedom 7 проведут уже на следующей неделе. По предварительным данным, пятидверка будет доступна с бензиновым турбомотором 1.5 и роботом.

Принадлежащий компании Chery бренд Jetour анонсировал в Китае компактный кроссовер под названием Freedom 7. Марка считает его совершенно новым, но это не совсем так. На самом деле, кросс представляет собой еще одну версию модели, которая на домашнем рынке присутствует вот уже пару лет.

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Исходный паркетник дебютировал в 2024-м в виде гибрида, в КНР он зовется Jetour Shanhai T1. В 2025-м там стартовали продажи чисто бензинового кроссовера – «просто» Jetour Freedom. А в этом году семейство пополнил «традиционный» же кроссовер Jetour Freedom 7 Plus с оригинальным дизайном. Так вот Jetour Freedom 7 – это тоже кроссовер только с ДВС, и тоже с собственным обликом. В семействе он, вероятно, займет нишу между Freedom без фамилии и паркетником с приставкой Плюс. Ну и добавим, что за пределами Китая Shanhai T1/Freedom известен под единым обозначением Jetour T1.

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У Jetour Freedom 7 свои бамперы и радиаторная решетка, на которой вдобавок красуется крупная надпись с названием марки. Форму фар и задних фонарей менять не стали, но диодная начинка – другая. На багажной двери расположен «рюкзак», причем за доплату на нем может быть экран.

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Китайским журналистам и блогерам уже дали прокатиться на Freedom 7, они-то и поделились характеристиками. Длина кроссовера равна 4749 мм (с учетом «рюкзака»), колесная база – те же 2800 мм, что и у глобального Jetour T1. Для сравнения, показатели Jetour Freedom 7 Plus для КНР – 4796 и 2810 мм соответственно. Паспортный дорожный просвет младшей версии – 185 мм.

Jetour Freedom 7

Внутри Jetour Freedom 7 – оригинальная передняя панель, она более строгая, чем у прочих паркетников семейства. «Семерке» еще достались двухспицевый руль и мультимедийная система с экраном диагональю 15,6 дюйма и разрешением 2,5K. Мультимедиа – на базе искусственного интеллекта. Привычного селектора коробки в салоне Freedom 7 нет, управление трансмиссией возложено на подрулевой рычажок.

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По данным китайских СМИ, кроссовер предложат с бензиновой турбочетверкой 1.5 TGDI мощностью 184 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Полный привод не упомянут. К примеру, Jetour Freedom 7 Plus по умолчанию полноприводный, он оснащен бензиновым турбомотором 2.0 (254 л.с.) и классическим восьмиступенчатым автоматом.

Jetour Freedom 7

Презентация Jetour Freedom 7 намечена на 4 ноября, тогда же, вероятно, объявят цены. За старший кроссовер Jetour Freedom 7 Plus сегодня просят минимум 144 900 юаней (около 1,75 млн рублей по актуальному курсу).