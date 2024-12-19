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Представлен кроссовер Kia Syros: необычный дизайн, бензин или дизель

19.12.2024 84 0 0

Новый паркетник Kia получил нарочито брутальную внешность, а в салоне установили трехсекционное табло. Ожидается, что кросс предложат по привлекательным ценам, при этом «бедным» он не будет.

В Индии сегодня состоялась мировая премьера новой модели Kia Syros. Этот автомобиль позиционируют в качестве кроссовера, хотя внешне он больше похож на компактвэн. Как несложно догадаться, именно индийский рынок и станет главным для новинки, покупателям предложат машины локального производства. Но впоследствии паркетник вполне могут отправить на экспорт и в другие небогатые страны.

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У Kia Syros брутальный облик. Среди особенностей внешности – «квадратный» кузов, внушительные бамперы, массивные неокрашенные накладки на колесных арках, вертикальные блоки фар и выдвижные ручки дверей. Кстати, в профиль от «носа» до центральных стоек Syros напоминает крохотный паркетник Hyundai Casper (в Европе его электроверсия представлена как Hyundai Inster). То есть не исключено, что это ближайшие родственники.

Длина новинки Kia составляет 3995 мм (в Индии машинам длиной до четырех метров положены существенные налоговые льготы), ширина – 1805 мм, высота – 1680 мм, колесная база – 2550 мм. Самый дешевый паркетник имеет 15-дюймовые колеса, у версий подороже – 16- или 17-дюймовые. Заявленный объем багажника – 465 литров.

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В пятиместном салоне установлено табло, и оно тоже необычное: в богатых комплектациях между тачскрином мультимедиа и виртуальной приборкой расположен экран, который отвечает за управление «климатом». Общий размер этого табло – 30 дюймов. Впрочем, «простые» версии имеют обычный кондиционер.

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В списке стандартного оборудования Kia Syros также значатся шесть подушек безопасности, передние и задние датчики парктроника, ESC. Топовый Kia Syros – это вентиляция не только передних, но и задних кресел (спинки второго ряда откидываются назад), беспроводная зарядка для смартфона, возможность обновления программного обеспечения «по воздуху», двухсекционный люк в крыше, аудиосистема Harman Kardon, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

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Как и ожидалось, Kia Syros будет доступен с бензиновой турботройкой 1.0 T-GDI (120 л.с., 172 Нм) или турбодизелем 1.5 CRDi (116 л.с., 250 Нм). Оба мотора сочетаются с шестиступенчатой механикой. Бензиновый двигатель также работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, а дизель – с классическим шестиступенчатым автоматом. Привод в любом случае исключительно передний. Местные профильные СМИ также пишут, что позже кроссовер получит электрическую версию.

В продажу Syros поступит в начале следующего года, цены еще не объявлены. При этом считается, что в индийской линейке марки новый паркетник окажется на ступеньку выше компакта Kia Sonet (от 799 900 рупий или 968 000 рублей по актуальному курсу).

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