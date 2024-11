Представлены эффектные кроссоверы Mahindra XEV 9e и BE 6e

Индийская компания Mahindra провела на родине презентацию двух новых электрических паркетников – XEV 9e и BE 6e. Это первые электрокары «новой эры», которые выросли из концептов, продемонстрированных еще в 2022 году. Кстати, XEV и BE – это не просто части имен моделей, а два семейства. По задумке маркетологов Махиндры, «электрички» линейки XEV относятся к «люксу» (по местным меркам, конечно), тогда как у автомобилей BE более спортивный имидж.

В основе электрокаров лежит новая платформа INGLO от Mahindra. При этом два года назад в рамках премьеры шоу-каров компания заявила о том, что в «тележке» будут использованы компоненты архитектуры MEB концерна Volkswagen. В свежих пресс-релизах немецкий автогигант не упоминается. Впрочем, сам Volkswagen в начале этого года сообщал, что действительно намерен поделиться своими разработками с индийцами.

XEV 9e и BE 6e в целом сохранили стиль, заданный концептами. Характерные черты – множество острых граней и мудреная оптика. Оба паркетника также имеют купеобразный силуэт и стеклянную крышу с узорчатой подсветкой. У передних дверей выдвижные ручки, а ручки задних спрятаны сверху. Электрокары «стоят» на 19-дюймовых колесах, за доплату можно будет заказать 20-дюймовые.

По данным индийских СМИ, длина XEV 9e равна 4790 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1690 мм. Размеры BE 6e: 4371/1907/1627 мм. Колесная база у кроссоверов совпадает – 2775 мм. Един и паспортный дорожный просвет – 207 мм. Объем багажника XEV 9e – 655 литров, BE 6e – 455 литров. У обоих еще есть дополнительный отсек спереди – на 150 и 45 литров соответственно.

Mahindra XEV 9e

В салоне «премиального» XEV 9e установлено трехэкранное табло, у младшего паркетника два дисплея в одном корпусе. Для задних пассажиров предусмотрены собственные планшеты – они крепятся к спинкам передних кресел. Моделям на платформе INGLO также обещаны проекционный дисплей, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

На старте продаж XEV 9e и BE 6e будут доступны в заднеприводных исполнениях. Кроссоверы с 231-сильным электромотором комплектуются батареей емкостью 59 кВт*ч, у машин с 286-сильным двигателем аккумулятор емкостью 79 кВт*ч. Запас хода XEV 9e – 542 или 656 км по местному циклу (то есть реальный пробег окажется меньше), BE 6e – 535 или 682 км. Заявлено, что с 0 до 100 км/ч старший кроссовер способен разогнаться за 6,8 секунды, более компактный паркетник BE 6e это упражнение якобы проделает за 6,7 секунды.

Пока объявлены только начальные цены, да и те предварительные. Причем они довольно внушительные для индийского рынка. Mahindra BE 6e обойдется минимум в 1 890 000 рупий (около 2,35 млн рублей по актуальному курсу), XEV 9e стоит от 2 190 000 рупий (2,7 млн рублей). Любопытно, что цена не включает зарядное устройство. Зато первым клиентам обещана пожизненная гарантия на батареи.

В продажу новые электрокары поступят в начале следующего года, тогда же появится больше подробностей.