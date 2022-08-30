Представлены новые иранские кроссоверы с российскими перспективами

Один из паркетников сделан на «тележке» еще концерна PSA, а второй приходится братом модели Renault.

Премьера новых кроссоверов состоялась на выставке в Тегеране, посвященной автопрому этой страны, фотографии машин опубликовало местное издание Khodrobank.com. Модели дебютировали в статусе прототипов, впрочем, уже подтверждено, что оба паркетника встанут на конвейер. Но обо все по порядку.

Итак, первая новинка – компактный кросс от Iran Khodro (IKCO) под именем Ray, по сути, он представляет собой базовую версию модели IKCO Rira, которая раскрылась ранее в этом году. Внутризаводское обозначение семейства – K125, паркетники построены на «тележке» IKP1, а та, в свою очередь, является модернизированной версией платформы PF1 от еще PSA (ныне концерн Stellantis). Габариты IKCO Ray пока не объявлены, но они, скорее всего, такие же, как у Rira. Длина последнего кросса, по данным местных медиа, составляет 4296 мм, ширина – 1768 мм, высота – 1620 мм, колесная база – 2590 мм.

IKCO Ray 1 / 3 IKCO Ray 2 / 3 IKCO Ray 3 / 3

Внешне IKCO Ray в целом повторяет Rira, но не во всем. Например, у базового паркетника иначе оформлены задние стойки крыши. Интерьер еще не показали – на выставку привезли макет с черными матовыми стеклами. У IKCO Rira «приборка» визуально объединена с тачскрином мультимедийной системы (для этого кроссовера предусмотрены виртуальные приборы).



IKCO Ray

По предварительной информации, Ray предложат с бензиновым «атмосферником» TU5+ 1.6 (113 л.с.) и шестиступенчатой «механикой», тогда как Rira оснащается турбомотором TC7 объемом 1,65 л (168 л.с.) и 6АКП. Привод же в любом случае исключительно передний.



Ожидается, что в Иране продажи IKCO Ray и Rira стартуют в следующем году.

Представленный ранее кроссовер IKCO Rira 1 / 4 Представленный ранее кроссовер IKCO Rira 2 / 4 Представленный ранее кроссовер IKCO Rira 3 / 4 Представленный ранее кроссовер IKCO Rira 4 / 4

Второй новый кросс, показанный на выставке в Тегеране, является совместным проектом Iran Khodro и другого местного автопроизводителя – компании Saipa. Это субкомпактная модель, IKCO ее пока обозначила как K112. Паркетник приходится братом дореформенному Renault Kwid: дело в том, что французская марка хотела наладить производство Квида в Иране, но была вынуждена отказаться от этой затеи из-за введенных санкций. В итоге, «пятидверка» длиной всего 3800 мм получила оригинальный дизайн от иранцев: у модели собственное «лицо» и перекроенный салон. Предполагается, что кросс будет доступен с бензиновым мотором мощностью где-то 70-75 л.с. Точные сроки начала производства IKCO K112 еще не озвучены.



IKCO K112 1 / 5 IKCO K112 2 / 5 IKCO K112 3 / 5 IKCO K112 4 / 5 IKCO K112 5 / 5

Между тем ранее стало известно о том, что компания Iran Khodro намерена вернуться на российский рынок: уже в следующем году к нам планируют привезти седан Tara. Если «камбэк» окажется удачным, то модельную гамму, вероятно, расширят, а это значит, что у кроссоверов IKCO Ray и Rira есть шансы добраться до РФ. Возможность появления на нашем стремительно скудеющем рынке субкомпакта IKCO K112 не так высока, но все равно сохраняется.

