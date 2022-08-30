Новинки ×
  • Представлены новые иранские кроссоверы с российскими перспективами

Представлены новые иранские кроссоверы с российскими перспективами

30.08.2022 1094 0 3

Один из паркетников сделан на «тележке» еще концерна PSA, а второй приходится братом модели Renault.

 

Премьера новых кроссоверов состоялась на выставке в Тегеране, посвященной автопрому этой страны, фотографии машин опубликовало местное издание Khodrobank.com. Модели дебютировали в статусе прототипов, впрочем, уже подтверждено, что оба паркетника встанут на конвейер. Но обо все по порядку.

Итак, первая новинка – компактный кросс от Iran Khodro (IKCO) под именем Ray, по сути, он представляет собой базовую версию модели IKCO Rira, которая раскрылась ранее в этом году. Внутризаводское обозначение семейства – K125, паркетники построены на «тележке» IKP1, а та, в свою очередь, является модернизированной версией платформы PF1 от еще PSA (ныне концерн Stellantis). Габариты IKCO Ray пока не объявлены, но они, скорее всего, такие же, как у Rira. Длина последнего кросса, по данным местных медиа, составляет 4296 мм, ширина – 1768 мм, высота – 1620 мм, колесная база – 2590 мм.

IKCO Ray
1 / 3
IKCO Ray
2 / 3
IKCO Ray
3 / 3

Внешне IKCO Ray в целом повторяет Rira, но не во всем. Например, у базового паркетника иначе оформлены задние стойки крыши. Интерьер еще не показали – на выставку привезли макет с черными матовыми стеклами. У IKCO Rira «приборка» визуально объединена с тачскрином мультимедийной системы (для этого кроссовера предусмотрены виртуальные приборы).

IKCO Ray

По предварительной информации, Ray предложат с бензиновым «атмосферником» TU5+ 1.6 (113 л.с.) и шестиступенчатой «механикой», тогда как Rira оснащается турбомотором TC7 объемом 1,65 л (168 л.с.) и 6АКП. Привод же в любом случае исключительно передний.

Ожидается, что в Иране продажи IKCO Ray и Rira стартуют в следующем году.

Представленный ранее кроссовер IKCO Rira
1 / 4
Представленный ранее кроссовер IKCO Rira
2 / 4
Представленный ранее кроссовер IKCO Rira
3 / 4
Представленный ранее кроссовер IKCO Rira
4 / 4

Второй новый кросс, показанный на выставке в Тегеране, является совместным проектом Iran Khodro и другого местного автопроизводителя – компании Saipa. Это субкомпактная модель, IKCO ее пока обозначила как K112. Паркетник приходится братом дореформенному Renault Kwid: дело в том, что французская марка хотела наладить производство Квида в Иране, но была вынуждена отказаться от этой затеи из-за введенных санкций. В итоге, «пятидверка» длиной всего 3800 мм получила оригинальный дизайн от иранцев: у модели собственное «лицо» и перекроенный салон. Предполагается, что кросс будет доступен с бензиновым мотором мощностью где-то 70-75 л.с. Точные сроки начала производства IKCO K112 еще не озвучены.

IKCO K112
1 / 5
IKCO K112
2 / 5
IKCO K112
3 / 5
IKCO K112
4 / 5
IKCO K112
5 / 5

Между тем ранее стало известно о том, что компания Iran Khodro намерена вернуться на российский рынок: уже в следующем году к нам планируют привезти седан Tara. Если «камбэк» окажется удачным, то модельную гамму, вероятно, расширят, а это значит, что у кроссоверов IKCO Ray и Rira есть шансы добраться до РФ. Возможность появления на нашем стремительно скудеющем рынке субкомпакта IKCO K112 не так высока, но все равно сохраняется.

кроссовер Иран авторынок новинки Iran Khodro

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Индекс воздушного фильтра: дорогущий оригинал в дефиците и спрос на б/у – ждем шквала угонов? Мы продолжаем наблюдение за рынком запчастей, отслеживая их доступность и динамику цен. Летний сезон, как правило, не несет радикальных перемен на рынке. А что происходит на сей раз?  Сравни... 1053 6 1 30.08.2022
Статьи / Популярные вопросы Новые правила проведения техосмотра: что перестанут проверять с 1 сентября 2022 года В начале этого года ежегодный техосмотр отменили, оставив его обязательным только при переоформлении машины или ее доработке. А с 1 сентября вступает в силу новый документ, меняющий саму пр... 6717 0 17 29.08.2022
Статьи / Интересно Neta, Skywell, Weltmeister: самые редкие китайские электромобили, которые уже купили в России Электромобили в Китае – уже давно не редкость, в отличие от России, а от россыпи имен и новинок на любом китайском автосалоне разбегаются глаза. Впрочем, даже у нас есть не только те, кто не... 1496 1 1 26.08.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 16946 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 12250 5 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 8095 10 41 13.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings