Преемника Citroen C5 показали на видео: теперь большой лифтбек

Новую модель французской марки представят уже на следующей неделе. По неофициальной информации, в основу «пятидверки» легла платформа EMP2.

В конце марта компания Citroen опубликовала на своих страницах в соцсетях картинку-анонс с датой премьерой некой новой модели – 12 апреля. Теперь же появился тизерный видеоролик, в нем машина показана уже целиком. Этот автомобиль считается преемником C5, а некоторые европейские СМИ и вовсе уверены, что его будут позиционировать именно как следующий «цэ-пятый», хотя название еще не объявлено.

Напомним, производство седанов и универсалов для Старого Света свернули четыре года назад из-за низкого спроса. В Китае «четырехдверка» задержалась («сарая» там не было), ее даже обновили, но в 2020-м модель убрали и с «поднебесного» рынка.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Citroen C5 (для удобства пока будем его называть так) сменил формат – теперь то ли «приподнятый» лифтбек, то ли хэтчбек-переросток. Но не седан и не «классический» универсал. В дизайне экстерьера прослеживаются черты нового хэтча Citroen C4. Особенности – светодиодные «усы» и заковыристые задние фонари. Салон пока не засвечен. Впрочем, внутри, согласно нынешней моде, наверняка установили виртуальную «приборку» и мультимедийную систему с большим экраном.



По предварительным данным, новый C5 построен на «тележке» EMP2, которая лежит в основе многих машин концерна PSA, включая Peugeot 508 и DS 9. С двумя последними моделями «пятидверка», скорее всего, разделила и моторную гамму. То есть ждем бензиновую «турбочетверку» 1.6, дизели и гибридные версии (в том числе с возможностью подзарядки от электросети). Гидропневматическая подвеска Hydractive вряд ли вернется – вместо нее, вероятно, будут амортизаторы Progressive Hydraulic Cushions с гидравлическими ограничителями ходов отбоя и сжатия (такие предусмотрены и для других Ситроенов).



Предыдущий Citroen C5 для Европы и рестайлинговая версия для Китая 1 / 3 Предыдущий Citroen C5 для Европы и рестайлинговая версия для Китая 2 / 3 Предыдущий Citroen C5 для Европы и рестайлинговая версия для Китая 3 / 3

Преемника «цэ-пятого» будут продавать не только в Европе, но и в Китае – там СП Dongfeng Citroen начало осваивать производство новинки еще в прошлом году. А вот доберется ли большая «пятидверка» до России – пока неизвестно.

