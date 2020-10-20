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  • Citroen скоро запустит в производство новую модель: скорее всего, это преемник C5

Citroen скоро запустит в производство новую модель: скорее всего, это преемник C5

20.10.2020 430 0 0

В качестве производственной площадки для новинки французской марки пока подтвержден лишь завод в Китае, однако местным эксклюзивом, как ожидается, модель не станет. По предварительным данным, будут доступны как «традиционные» версии, так и подзаряжаемый гибрид.

 

Расположенный в Поднебесной завод СП концернов PSA и Dongfeng выпустил первый кузов для некой новой модели. Памятную фотографию, сделанную, видимо, кем-то из сотрудников предприятия, опубликовало издание Autohome. Сам кузов спрятан под пологом, а сверху повесили баннер с названием проекта – E43. Так вот китайские СМИ уверены – это преемник С5, причем некоторые из профильных медиа и вовсе называют грядущую модель «цэ-пятым» следующего поколения, хотя на других рынках все же может оказаться иной индекс. Да, в том, что модель будет глобальной, сомнений нет, еще весной это подтвердил представитель Citroen.

Напомним, Европу Citroen C5 покинул три года назад, но в КНР «четырехдверка» актуальной, второй, генерации до сих пор значится в гамме марки. В том же 2017-м китайская версия пережила серьезный рестайлинг.

На данный момент неизвестно, какой именно базовый кузов у новинки Citroen – седан, лифтбек или и вовсе большой хэтчбек. Не исключено, что в Китае по-прежнему будет доступна «четырехдверка» (возможно, растянутая), а для Европы сделали лифтбек, плюс в Старом свете может появиться универсал – там «сараи» все еще востребованы. К слову, аналогичным образом концерн PSA поступил с последним Peugeot 508: европейцам предлагаются лифтбек и универсал, китайцам – седан.

Актуальный Citroen C5, седан продают только в Китае
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Актуальный Citroen C5, седан продают только в Китае
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Актуальный Citroen C5, седан продают только в Китае
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Актуальный Citroen C5, седан продают только в Китае
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Считается, что в экстерьере будут прослеживаться мотивы концепта Citroen CXperience, который показали в 2016-м. В основе новинки, скорее всего, лежит платформа EMP2 (предшественник построен на старой «тележке» PF3), на ней базируются многие другие машины PSA, включая, Peugeot 508 и DS 9. С двумя последними моделями будущий «цэ-пятый» (пока остановимся на этом названии), вероятно, разделит и моторную гамму. То есть ждем бензиновую «турбочетверку» 1.6 и гибридные версии (в том числе с возможностью подзарядки от электросети), а в Европе наверняка будут и дизели.

Китайцы пишут, что массовое производство стартует в середине 2021-го. Но вполне возможно, что новую модель Citroen представят уже в этом году – хотя бы в виде приближенного к серии концепта. Станет ли «поднебесный» завод основной производственной площадкой – информации пока нет (для «старосветского» рынка предшественника собирали во Франции).

Концепт Citroen CXperience
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Концепт Citroen CXperience
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Концепт Citroen CXperience
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Концепт Citroen CXperience
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Между тем в китайскую статистику продаж нынешний C5 в 2020-м попал лишь в июне (6 штук), хотя на местном сайте марки седан присутствует – с комплектациями и ценами, как и положено. В 2019-м в КНР было реализовано всего 725 «четырехдверок». Ну а лучшим годом для модели в этой стране, по данным CarSalesBase, стал 2013-й: тогда было продано чуть более 39 000 единиц. В Европе, согласно статистике того же ресурса, рекордным для модели второго поколения является 2009-й – выбор на ней остановили свыше 81 000 клиентов.

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