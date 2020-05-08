Прекрасное недалёко: наследник Citroen C5 будет, и не только в Китае

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 привела к задержкам и даже отменам многих автомобильных премьер. В этой связи поклонники марки Citroen стали задаваться тревожным вопросом — а что там с флагманской легковушкой, анонсированной в виде концепта CXperience ещё в 2016 году и подтверждённой в середине 2019-го Арно Беллони, директором по маркетингу французской компании?

Оказывается, проект не закрыт, и премьера грядёт, о чём сообщает издание Automotive News Europe со ссылкой на Лоуренс Хансен, продуктового и стратегического директора Citroen. Том-менеджер заявила буквально следующее: «Поверьте мне, машина существует, и она великолепна!». Хансен уточнила, что новая среднеразмерная модель чрезвычайно важна для Citroen. И это несмотря на то, что легковой D-класс в последние годы стремительно размывается между С и Е, а также страдает от оттока покупателей к более универсальным и статусным кроссоверам.

Концепткар Citroen CXperience

По данным ресурса CarSalesBase, в первом квартале этого продажи автомобилей D-класса в Европе сократились на 15% до 220 556 единиц (по сравнению с первым кварталом 2019-го). Но спрос на некоторые модели всё же вырос. Например лидер сегмента, «трёшка» BMW, прибавила сразу 33% — продано 34 928 шт. Продажи Volkswagen Passat выросли на 12% до 32 196 шт., Volvo S60/V60 — на 5% до 16 309 шт. Французский Peugeot 508 тоже в плюсе: реализовано 8562 экземпляра, на 7% больше, чем год назад.



В общем, в среднем классе вполне можно работать, и Groupe PSA, судя по всему, решила основательно в него вложиться. В феврале дебютировал премиальный седан DS 9 на модульной платформе EMP2. Она же лежит в основе Peugeot 508 и наследников Citroen C5 и Opel Insignia.

Наследника Citroen C5, скорее всего, представят уже в этом году, но пока неизвестно, какой у модели будет индекс (С5 или С6) и какой базовый кузов (седан или лифтбек). Версия с кузовом универсал будет почти наверняка, так как он по-прежнему востребован европейцами.

Судя по намёкам руководителей Citroen, наследник С5 в плане дизайна будет существенно отличаться от Peugeot 508 и DS 9, но линейку силовых агрегатов, в том числе plug-in гибридную установку, от них, конечно, унаследует.

Китайский Citroen C5

Citroen С5 второго поколения покинул европейский рынок в 2017 году, а лучшим для него годом продаж стал 2009-й, когда дилеры реализовали более 80 тысяч экземпляров. В Китае до недавнего времени предлагалась локализованная версия С5 с изменённым дизайном кузова и с обычной пружинной подвеской вместо гидропневматический. В прошлом году седан китайской сборки нашёл всего 725 покупателей против 5070 в 2018-м, то есть его лучшие дни давно позади, и самое время выводить на рынок наследника.

