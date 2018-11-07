Илону Маску не откажешь в оригинальности: запуск в космос электромобиля стал лучшей PR-акцией для компаний Tesla и SpaceX, какую только можно было придумать, она привлекла внимание всего мира. Старт состоялся 6 февраля в 23:45 на мысе Канаверал острова Мерритт (США, штат Флорида): электромобиль Tesla Roadster стал балластным грузом для испытаний многоразовой ракеты-носителя Falcon Heavy. Машина благополучно устремилась в космос, а вот ракета-носитель вернулась на землю не вся: центральная секция промахнулась мимо посадочной платформы в Атлантическом океане и разбилась (боковые ступени благополучно совершили посадку). Тем не менее, испытания сочли успешными – Илона Маска поздравил даже Дональд Трамп, несмотря на то, что до этого президент и предприниматель прекратили сотрудничество из-за непримиримых расхождений в политических взглядах (Маск входил в консультативный совет по инновационному предпринимательству).

За рулём Родстера (это, к слову, личный экземпляр Илона Маска) находится облачённый в скафандр манекен по имени Starman (Звёздный человек), и на протяжении всех этих девяти месяцев ему в уши транслировались две песни Дэвида Боуи – Space Oddity (Космическая одиссея) и Is there Life On Mars? (Есть ли жизнь на Марсе?). Первая на данный момент проиграна 74 266 раз, вторая 100 071 – воспроизведение будет продолжаться до тех пор, пока не сядет батарея электромобиля. Starman же, возможно, обречён болтаться в космосе вечно, если, конечно, он не попадёт в какое-либо ДТП, например столкновение с Землёй (вероятность 6%), Венерой (вероятность 2,5%) или космическим мусором, которого в нашей галактике хватает.

На днях SpaceX сообщила, что Tesla Roadster успешно пересекла орбиту Марса, о колонизации которого мечтает Илон Маск. Электромобиль и Starman на планету никогда не попадут – в лучшем случае приблизятся на 7,4 млн км в октябре 2020 года. Сейчас же Tesla находится на расстоянии 214,8 млн км от Красной планеты и 248,9 млн км от Земли – за текущим положением электромобиля можно следить на специальном сайте. Электромобиль движется по гелиоцентрической орбите, так что время от времени будет приближаться к нашей планете – в частности, в 2026, 2031, 2039 и 2073 годах. Но в твите SpaceX шутливо сообщается, что следующая остановка электромобиля – «Ресторан в конце вселенной», это отсылка к одноимённому роману писателя-фантаста Дугласа Адамса из цикла «Автостопом по галактике».

Между тем компания Tesla готовит к производству Roadster нового поколения – его премьера состоялась в ноябре прошлого года.