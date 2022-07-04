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  • Премьера грядущей осени: электрохэтч MG4 дебютирует в Великобритании

Премьера грядущей осени: электрохэтч MG4 дебютирует в Великобритании

04.07.2022 179 0 1

В основу новинки британской марки, принадлежащей китайскому концерну SAIC, лежит новая модульная платформа MSP (Modular Scalable Platform).

 

Бренд MG принадлежит «поднебесной» компании с 2005 года. Автомобили марки активно продавались в КНР, а также были представлены в Великобритании, а в 2019-ом они появились ещё в континентальной Европе: подразделение MG Motor Europe сфокусировалось на электромобилях. По данным сайта Carsalesbase, в течение прошлого года старосветские дилеры MG реализовали 54 тыс. машин, что более чем в два раза превышает результат предыдущего года.

На фото: MG4 EV
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На фото: MG4 EV
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На этом показателе в компании останавливаться не планируют. В текущем году план на европейский рынок заметно выше – предполагается, что дилеры смогут реализовать здесь не менее 150 тыс. автомобилей MG. Напомним, в марте текущего года модельная линейка пополнилась за счёт универсала MG5 Electric, а в четвёртом квартале в продаже появится «зелёный» хэтчбек MG4. Теперь в компании сказали, что новинка будет представлена в Великобритании, премьера состоится в сентябре.

Напомним, в Поднебесной «пятидверке» дали имя Mulan (название– отсылка к героине китайского эпоса). Ранее производитель опубликовал несколько официальных снимков экстерьера MG4 EV, а также фотографию, которая демонстрирует интерьер. Сегодня компания опубликовала серию новых изображений внешности и салона, хотя ничего нового они и не показали.

Напомним, хэтч получил светодиодную «раскосую» головную оптику, капот с выштамповками, спортивного вида передний бампер с крупными воздухозаборниками, а на месте заглушки в верхней части располагается фирменный знак британского бренда. Корму украсили за счёт объёмного элемента, включающего в себя задние фонари, соединяющиеся неким «подоконником» через всю ширину багажной двери. На её верхней части, в виде продолжения крыши можно увидеть пару «ушек».

Габариты новинки уже рассекречены: длина электрохэтча составляет 4287 мм, ширина – 1836 мм, высота – 1504 мм, а расстояние между осями равно 2705 мм. В салоне MG4 видна передняя панель с двумя отдельными дисплеями, небольшой выполняет роль виртуальной «приборки», а покрупнее – тачскрин мультимедийной системы. Под ним расположен ряд физических кнопок, позволяющих регулировать громкость, включать обогрев стёкол и климат-контроль. На отдельной консоли расположена шайба выбора ездовых режимов и клавиша электромеханического стояночного тормоза.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, в основе MG4 лежит разработанная SAIC новая модульная платформа MSP (Modular Scalable Platform); в Китае её имя – Nebula. На этой «тележке» базируются самые разные электрокары: седаны, кроссоверы, минивэны, коммерческие фургоны и не только: их колёсная база варьируется в диапазоне от 2650 до 3100 мм, а ёмкость батарей – от 40 до 150 кВт*ч. Европейская «пятидверка» MG4 EV получит два варианта аккумулятора на выбор: ёмкостью 51 и 64 кВт*ч. Запас хода без подзарядки равен 350 и 450 км соответственно (расчёт вели по циклу WLTP).

MG4 оснастили одним электромотором, который находится на задней оси: у версии с младшей батареей его отдача составляет 170 л.с., а с более ёмким вариантом – 204 л.с. На разгон с места до «сотни» автомобилю нужно не менее восьми секунд, а его максимальная скорость составляет 160 км/ч. Позже у модели появится версия с полным приводом и двухмоторной силовой установкой. В списке конкурентов модели на европейском рынке числятся такие модели, как Volkswagen ID.3, Kia EV6 и Ioniq 5.

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